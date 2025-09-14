logo website

Chủ Nhật, 14/09/2025 - 06:54

Quang Hải sút xa hạ Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm hết lời khen

Xuân Minh

Nguyễn Quang Hải tỏa sáng với cú sút xa ở phút 64, góp công lớn giúp Công An Hà Nội thắng 2-1 trước Hải Phòng tại vòng 6 V.League 2025/26. Sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận đội bóng của ông thua kém và không tiếc lời khen trò cũ.

