Quang Hải sút xa hạ Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm hết lời khen

Nguyễn Quang Hải tỏa sáng với cú sút xa ở phút 64, góp công lớn giúp Công An Hà Nội thắng 2-1 trước Hải Phòng tại vòng 6 V.League 2025/26. Sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận đội bóng của ông thua kém và không tiếc lời khen trò cũ.