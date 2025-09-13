Đội chủ nhà CAHN nhập cuộc chủ động, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng hiệp một khép lại không bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, thế trận áp đảo được CAHN cụ thể hóa. Phút 64, Quang Hải tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số, bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới. Sáu phút sau, Leo Artur ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, khẳng định ưu thế vượt trội của đội bóng ngành Công an.

Quang Hải ghi bàn mở ra chiến thắng cho CAHN - Ảnh: SN

Các cầu thủ Hải Phòng vùng lên trong những phút cuối và được đền đáp ở phút bù giờ thứ hai khi Friday căng ngang khiến thủ môn Filip lúng túng, tạo điều kiện cho Bùi Tiến Dụng ghi bàn rút ngắn 1-2.

Tuy vậy, thời gian còn lại là không đủ để đội khách có điểm. Thắng lợi này giúp CAHN tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch và tạm chiếm ngôi đầu LPBank V-League 2025/26.



Ghi bàn:

CAHN: Quang Hải (64'), Leo Artur (70')

Hải Phòng: Tiến Dụng (90'+3)

Đội hình ra sân:

CAHN: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Hugo, Việt Anh, Stefan Ingo, Quang Hải (Minh Phúc 75'), Đình Bắc, Văn Đô, Thành Long, Leo Artur

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Bicou, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Luiz Antonio, Việt Hưng, Minh Dĩ, Friday