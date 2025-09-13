Đội chủ nhà CAHN nhập cuộc chủ động, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng hiệp một khép lại không bàn thắng.
Bước sang hiệp hai, thế trận áp đảo được CAHN cụ thể hóa. Phút 64, Quang Hải tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số, bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới. Sáu phút sau, Leo Artur ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, khẳng định ưu thế vượt trội của đội bóng ngành Công an.
Các cầu thủ Hải Phòng vùng lên trong những phút cuối và được đền đáp ở phút bù giờ thứ hai khi Friday căng ngang khiến thủ môn Filip lúng túng, tạo điều kiện cho Bùi Tiến Dụng ghi bàn rút ngắn 1-2.
Tuy vậy, thời gian còn lại là không đủ để đội khách có điểm. Thắng lợi này giúp CAHN tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch và tạm chiếm ngôi đầu LPBank V-League 2025/26.
Ghi bàn:
CAHN: Quang Hải (64'), Leo Artur (70')
Hải Phòng: Tiến Dụng (90'+3)
Đội hình ra sân:
CAHN: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Hugo, Việt Anh, Stefan Ingo, Quang Hải (Minh Phúc 75'), Đình Bắc, Văn Đô, Thành Long, Leo Artur
Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Bicou, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Luiz Antonio, Việt Hưng, Minh Dĩ, Friday
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 2-1 dành cho CAHN trước đội khách Hải Phòng.
90'+3
Tiến Dụng rút ngắn cách biệt cho Hải Phòng
Friday xâm nhập vòng cấm CAHN rồi nỗ lực đánh đầu ra, Nguyễn Filip chỉ khẽ chạm tay vào bóng tạo cơ hội để Bùi Tiến Dụng dứt điểm cận thành tung lưới CAHN.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ, CAHN chưa có ý định dừng lại, trong khi Hải Phòng vẫn miệt mài tìm kiếm bàn gỡ vào lưới Nguyễn Filip.
86'
Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt nhưng chưa thành công.
75'
Minh Phúc bị đau cần sự chăm sóc của bác sĩ, đội trưởng của CAHN không thể tiếp tục thi đấu. HLV Polking lập tức tung Minh Phúc vào thế chỗ.
70'
Đình Bắc kiến tạo cho Leo Artur nhân đôi cách biệt
Bóng từ chân Quang Hải được luân chuyển cho Đình Bắc bên cánh trái. Ngôi sao của U23 Việt Nam chuyền cho Leo Artur để ngoại binh này dứt điểm cực hiểm hóc khiến Đình Triệu không thể cản phá.
64'
Quang Hải mở tỷ số cho CAHN
Leo Artur tranh chấp bất thành ngoài vòng cấm Hải Phòng mở ra cơ hội cho Quang Hải. Thủ quân của CAHN dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi lập bập trước khi đập cột dọc rồi lăn vào lưới khung thành Đình Triệu.
60'
Vẫn đang là một thế trận bế tắc trên sân Hàng Đẫy, CAHN là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng bàn mở tỷ số chưa xuất hiện.
51'
Quang Hải đột phá bất thành mở ra cơ hội cho Leo Artur dứt điểm bị Đình Triệu cản phá bằng những đầu ngón tay rồi đập xà ngang bật ra. Đình Bắc lập tức đá bồi nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn của Hải Phòng.
49'
Quan sát thấy Nguyễn Filip lên cao, cầu thủ Hải Phòng quyết định dứt điểm từ xa nhưng thủ thành của CAHN vẫn kịp lùi về làm chủ tình hình. Ngay sau đó Cao Pendant Quang Vinh đáp trả với pha dứt điểm về góc cao nhưng thiếu một chút chính xác.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'+3
Cơ hội ngon ăn dành cho Lê Văn Đô, cú lốp bóng của cầu thủ của CAHN đánh bại Đình Triệu nhưng trái bóng đi vọt xà ngang.
45'+1
Nguyễn Filip cứu thua cho CAHN
Pha lên bóng tốc độ của Hải Phòng, Friday loại bỏ hậu vệ CAHN rồi dứt điểm về góc gần nhưng Nguyễn Filip dùng chân cản phá chính xác.
34'
Sau pha phối hợp tấn công bên cánh phải của CAHN, Leo Artur tung sút căng ở góc hẹp nhưng Đình Triệu cản phá chịu phạt góc.
26'
Khung thành của CAHN liên tục bị đe dọa bởi pha vây hãm rồi dứt điểm của Hải Phòng.
21'
Thành Long tìm vận may từ pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng cú sút không làm khó Đình Triệu.
16'
Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn đang tổ chức ép sân, đẩy đội hình của Hải Phòng lùi sâu về phần sân nhà.
8'
Leo Artur thả bóng vào vòng cấm Hải Phòng để Quang Hải thoát xuống rồi quăng chân dứt điểm. Tiếc cho CAHN khi pha kết thúc của đội trưởng đội chủ nhà không trúng tâm bóng nên đi chệch cột dọc khung thành Đình Triệu.
4'
CAHN chọn cách nhập cuộc đánh phủ đầu Hải Phòng khi sớm tổ chức ép sân đối thủ.
19h15
Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h07
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát CAHN vs Hải Phòng
Nhận định trước trận
Sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26, CAHN đang có 7 điểm và tạm đứng nhì bảng, chỉ kém Ninh Bình 2 điểm. Trước mắt, thầy trò HLV Mano Polking sẽ có trận sớm ở vòng 6 tiếp đón Hải Phòng, nhằm chuẩn bị cho lịch thi đấu AFC Champions League Two.
Với lực lượng mạnh và lợi thế sân nhà, CAHN được đánh giá cao trong việc giành trọn 3 điểm, nhưng phong độ sau kỳ FIFA Days sẽ là dấu hỏi lớn.
Trong khi đó, Hải Phòng đang có 6 điểm sau 3 trận, dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn luôn thi đấu quả cảm dù lực lượng không vượt trội.
HLV họ Chu thừa nhận chuyến làm khách tại Hàng Đẫy sẽ rất khó khăn, song đội bóng đất Cảng vẫn quyết tâm giành ít nhất 1 điểm. Cả hai đội đều có những thử nghiệm đội hình trong loạt trận FIFA Days, hứa hẹn một màn so tài kịch tính và giàu cảm xúc.
Thông tin lực lượng
Cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất trong cuộc đối đầu này. Ở phía chủ nhà, trợ lý Pena Viegas Luis Filipe của HLV Polking bị “treo giò” vì án kỳ luật.