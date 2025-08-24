Bỏ lại sau lưng trận thua đáng tiếc trước BG Pathum tại ASEAN Club Championship, CAHN tràn đầy quyết tâm trong chuyền làm khách trước Becamex TPHCM ở vòng 2 V-League.

Ngay phút thứ 4, Quang Hải tung đường chuyền sắc bén cho Alan thoát xuống ghi bàn mở tỷ số, khiến cầu trường như bùng nổ. Sau đó, CAHN tiếp tục kiểm soát thế trận, trong khi đội khách không tạo được cơ hội rõ rệt. Phút 40, Trung Hiếu nhận thẻ đỏ sau pha chơi cùi chỏ với Quang Hải, khiến Becamex gặp bất lợi lớn.

Ảnh: CAHN

Sang hiệp 2, dù nỗ lực, Becamex TP.HCM vẫn lép vế trước sức ép dồn dập. Phút 63, Quang Hải và Leo Artur phối hợp đẹp mắt trước khi số 19 dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 70, Alan kiến tạo để Leo Artur dễ dàng đệm bóng, ấn định chiến thắng 3-0.

Kết quả này giúp CAHN có 3 điểm đầu tiên, tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, trong khi Becamex TP.HCM chững lại sau trận ra quân thuận lợi.

Ghi bàn:

CAHN: Alan (4'), Quang Hải (63'), Leo Artur (71')

Đội hình thi đấu

Becamex TP.HCM: Minh Toàn (25), Tùng Quốc (3), Adriano Schmidt (5), Hugo Miguel (6), Thanh Hậu (8), Minh Bình (9), Minh Trọng (17), Tuấn Tài (18), Milos Zlatkovic (24), Trung Hiếu (39), Ugochukwu (94).

CAHN: Nguyễn Filip (1), Quang Vinh (7), Đình Trọng (21), Adou Minh (38), Văn Đô (88), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Quang Hải, Nguyễn Văn Đức (28), Alan (72), Đình Bắc (9).