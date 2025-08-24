Bỏ lại sau lưng trận thua đáng tiếc trước BG Pathum tại ASEAN Club Championship, CAHN tràn đầy quyết tâm trong chuyền làm khách trước Becamex TPHCM ở vòng 2 V-League.
Ngay phút thứ 4, Quang Hải tung đường chuyền sắc bén cho Alan thoát xuống ghi bàn mở tỷ số, khiến cầu trường như bùng nổ. Sau đó, CAHN tiếp tục kiểm soát thế trận, trong khi đội khách không tạo được cơ hội rõ rệt. Phút 40, Trung Hiếu nhận thẻ đỏ sau pha chơi cùi chỏ với Quang Hải, khiến Becamex gặp bất lợi lớn.
Sang hiệp 2, dù nỗ lực, Becamex TP.HCM vẫn lép vế trước sức ép dồn dập. Phút 63, Quang Hải và Leo Artur phối hợp đẹp mắt trước khi số 19 dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 70, Alan kiến tạo để Leo Artur dễ dàng đệm bóng, ấn định chiến thắng 3-0.
Kết quả này giúp CAHN có 3 điểm đầu tiên, tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, trong khi Becamex TP.HCM chững lại sau trận ra quân thuận lợi.
Ghi bàn:
CAHN: Alan (4'), Quang Hải (63'), Leo Artur (71')
Đội hình thi đấu
Becamex TP.HCM: Minh Toàn (25), Tùng Quốc (3), Adriano Schmidt (5), Hugo Miguel (6), Thanh Hậu (8), Minh Bình (9), Minh Trọng (17), Tuấn Tài (18), Milos Zlatkovic (24), Trung Hiếu (39), Ugochukwu (94).
CAHN: Nguyễn Filip (1), Quang Vinh (7), Đình Trọng (21), Adou Minh (38), Văn Đô (88), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Quang Hải, Nguyễn Văn Đức (28), Alan (72), Đình Bắc (9).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 3-0 cho CAHN ngay trên sân của Becamex TP.HCM, ở trận đấu muộn nhất vòng 2 LPBank V-League. Đây là chiến thắng đầu tiên của Quang Hải và các đồng đội tại V-League năm nay.
90'
Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
85'
Dẫn trước với cách biệt 3 bàn, CAHN thi đấu thong dong và tiếp tục làm chủ cuộc chơi.
78'
Bóng dội xà ngang khung thành CAHN
Từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm CAHN, ở khoảng cách gần 30m, Hugo Alves thực hiện cú đá đưa bóng dội xà ngang khung thành Nguyễn Filip.
71'
Leo Artur đặt dấu chấm hết cho Becamex TP.HCM
Alan đột phá bên cánh phải rồi tạt bóng vào trong, hậu vệ chủ nhà xử lý không tốt để Leo Artur thoải mái sút tung lưới Minh Toàn lần thứ 3.
63'
Quang Hải nhân đôi cách biệt
CAHN tổ chức phản công nhanh, Quang Hải mở bóng cho Leo Artur. Cầu thủ mới vào sân này chọc khe cho Quang Hải, đội trưởng đội khách dứt điểm chìm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. VAR vào cuộc xác định bàn thắng hợp lệ.
61'
Ngay sau khi Leo Artur được tung vào thay Nguyễn Văn Đức, CAHN lập tức giành lại thế trận, liên tục vây hãm khung thành chủ nhà.
56'
Dù phải thi đấu thiếu người nhưng Becamex TP.HCM đang thi đấu đầy quyết tâm, liên tục gây sức ép khiến hàng thủ của CAHN phải làm việc nhiều hơn.
51'
Becamex TP.HCM có câu trả lời. Minh Bình có cơ hội trong vòng cấm, cú sút chéo góc đã đánh bại thủ thành Nguyễn Filip nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành CAHN chỉ gang tấc.
49'
Đình Bắc bỏ lỡ khó tin
Pha phản công sắc nét của CAHN, Lê Văn Đô băng lên bên cánh phải rồi căng ngang như "dọn cỗ" nhưng Đình Bắc lại đệm bóng cận thành đưa bóng lên khán đài.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách CAHN.
45'+2
Đội trưởng Quang Hải đột phá xuống đáy biên rồi căng ngang để Stefan Mauk đánh đầu đưa bóng đập đất. May cho Becamex TP.HCM khi thủ môn Minh Toàn dùng chân cản phá.
42'
Trung Hiếu phải nhận thẻ vàng thứ hai kèm theo tấm thẻ đỏ, bị truất quyền thi đấu. Becamex TP.HCM chỉ còn chơi với 10 người trong quãng thời gian còn lại.
37'
Sau những phút bị gián đoạn, đại diện BHL CAHN là HLV trưởng Mano Polking phải nhận một tấm thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài.
33'
Ban huấn luyện CLB CAHN có những phản ứng sau tình huống Quang Hải bị Trần Trung Hiếu phạm lỗi. Ngay lập tức trọng tài Lê Vũ Linh có những nhắc nhở với BHL đội khách.
27'
Đội bóng ngành công an vẫn đang kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội mà CAHN tạo ra cũng không quá nhiều. Cũng dễ hiểu bởi lịch thi đấu dày hơn các CLB khác nên họ phải giữ nhịp để đảm bảo thể lực.
19'
Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Anh Đức vẫn chưa tạo ra được pha bóng nào thật sự nguy hiểm trước khung thành CAHN.
11'
Có bàn mở tỷ số sớm, các học trò của HLV Mano Polking duy trì thế trận lấn lướt trước đội chủ sân Bình Dương.
4
Alan mở tỷ số sớm cho CAHN
Tình huống chạm bóng của Quang Hải bất ngờ mở ra cơ hội cho Alan, tiền đạo ngoại này xâm nhập vòng cấm rồi sút tung lưới Becamex TP.HCM.
2'
Nguyễn Filip giúp Quang Vinh không bị "đốt đền"
Quả treo bóng của cầu thủ Becamex TP.HCM vào vòng cấm, hậu vệ Cao Quang Vinh đánh đầu cản phá vô tình đưa trái bóng hướng về khung thành. May cho CAHN khi thủ thành Nguyễn Filip bay người cứu thua xuất sắc.
18h03
Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h38
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Becamex TP.HCM vs CAHN
Nhận định trước trận
Trong trận thắng HAGL, Becamex TP.HCM đã thể hiện sự hiệu quả trong lối chơi phản công, đặc biệt nhờ các pha bứt tốc và xuống biên nguy hiểm của Võ Minh Trọng.
Tuy nhiên, thử thách sắp tới sẽ khó khăn hơn nhiều khi họ phải chạm trán một đối thủ toàn diện như CAHN. Đội khách sở hữu hàng công rất mạnh với sự kết hợp của Quang Hải – Artur – Alan, bộ ba có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào. Với Becamex TP.HCM, việc giành được 1 điểm trước đối thủ này cũng đã là thành công lớn.
Trái lại, với CAHN, chỉ một trận hòa cũng chẳng khác gì thất bại. Chính vì vậy, HLV Alexandre Polking chắc chắn sẽ chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình, chơi tấn công ngay từ đầu nhằm hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó khẳng định tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch V-League mùa giải năm nay.
Thông tin lực lượng
Becamex Bình Dương: Đầy đủ lực lượng
CAHN: Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chấn thương, phải khâu 14 mũi vùng đầu sau va chạm ở trận gặp BG Pathum ở Shopee Cup.