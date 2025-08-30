Sau Doãn Ngọc Tân dính chấn thương gãy xương sườn ở vòng 3 V-League 2025/26, tới lượt Quang Hải và Hai Long cũng không thể lên tuyển Việt Nam vì lý do tương tự.

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang Sik triệu tập hậu vệ trái Phan Du Học (HAGL). Cầu thủ sinh năm 2001 trưởng thành từ khóa 4 Học viện HAGL JMG, từng được gọi vào đội U23 Việt Nam trước thời HLV Kim Sang Sik. Hiện tại anh đang là trụ cột của đội bóng phố Núi.

Quang Hải lỡ hẹn tập trung tuyển Việt Nam.

Ngày 29/8, Phan Du Học có mặt tại nơi đóng quân của đội tuyển. Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam có đủ quân số đến từ các CLB Hà Nội, CAHN, Ninh Bình, Nam Định, CA TP.HCM và HAGL. Nhóm cầu thủ thuộc Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM sẽ lên hội quân sau ngày 30/8 do bận thi đấu trận muộn vòng 3 V-League.

Sau khi hội quân, tuyển Việt Nam có hai trận đấu giao hữu nội bộ, lần lượt gặp CLB CAHN vào ngày 4/9 và CLB Thép Xanh Nam Định vào ngày 7/9. Do HLV Kim Sang Sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2026, ĐTQG tạm thời được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh trực tiếp điều hành.