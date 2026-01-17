So với năm ngoái, sức mua dừa dát vàng của người dân năm nay có xu hướng tăng hơn so với mọi năm. Giá trung bình từ 350.000 - 800.000 đồng/cặp dừa tùy kích thước. Với những mẫu dừa đặc biệt, sản suất theo yêu cầu và có nhiều yếu tố phong thủy sẽ dao động từ 1.200.000 – 1.500.000 đồng/cặp