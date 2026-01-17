Mỗi dịp Tết đến, dừa dát vàng lại trở thành mặt hàng được người dân ưa chuộng nhờ vẻ ngoài sang trọng, bắt mắt.

So với năm ngoái, sức mua dừa dát vàng của người dân năm nay có xu hướng tăng hơn so với mọi năm. Giá trung bình từ 350.000 - 800.000 đồng/cặp dừa tùy kích thước. Với những mẫu dừa đặc biệt, sản suất theo yêu cầu và có nhiều yếu tố phong thủy sẽ dao động từ 1.200.000 – 1.500.000 đồng/cặp