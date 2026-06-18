Sau khi công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, 4 trường THPT công lập tốp đầu tại TPHCM gồm Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cũng sẽ được Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn.

Đây là lần đầu tiên 4 trường cùng tuyển sinh toàn quốc. Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã tuyển sinh trên toàn quốc từ nhiều năm nay, trong khi Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa bắt đầu mở rộng tuyển sinh toàn quốc từ năm 2025.

Trước khi điều chỉnh địa giới hành chính, hai trường chuyên Hùng Vương và Lê Quý Đôn chủ yếu tuyển sinh trong phạm vi địa phương.

Thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, từ năm 2026, TPHCM sẽ tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên tại cả 4 trường, gồm: THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), THPT Chuyên Hùng Vương (khu vực 2) và THPT Chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3), với phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.

Việc mở rộng phạm vi tuyển sinh này giúp tăng cơ hội cho học sinh các tỉnh, thành khác tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao tại TPHCM.

Điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình THCS, có kết quả học tập và rèn luyện các năm lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên; riêng lớp 9 phải đạt loại tốt.

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên phải làm 4 bài thi tự luận, gồm: 3 môn không chuyên là Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và 1 môn chuyên theo đăng ký (150 phút). Với các môn chuyên ngoại ngữ, thí sinh được chọn đúng môn theo nguyện vọng đăng ký.

Ngoài 4 trường chuyên này, Sở GD-ĐT TPHCM cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp.