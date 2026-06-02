Nhiều phụ huynh ngồi xe máy chờ con dưới cơn mưa tầm tã để đón sĩ tử sau giờ thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương chiều 2/6.

Đội mưa chờ con, chị Trần Thị Diễm Chi (xã Nhà Bè) cho biết rất hồi hộp và xúc động khi con hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh lớp 10 chuyên. Gia đình đã chuẩn bị sẵn vali để ngày mai đưa con đi nghỉ xả hơi.

Một thí sinh chui vào áo mưa của mẹ để về nhà sau môn thi cuối. Em Quỳnh cho biết đề chuyên Ngữ văn khá hay, tạo điều kiện cho thí sinh bày tỏ quan điểm cá nhân.

Khu vực hành lang chật kín người, nhiều thí sinh, phụ huynh khó khăn mới tìm được nhau.

Nhóm bạn Thành Vinh trao đổi sôi nổi về đề thi môn Lịch sử. Nam sinh cho biết bản thân băn khoăn nhất câu hỏi về thời kỳ đổi mới, dù trước đó đã ôn tập khá kỹ.

Nhã Uyên vui vẻ cởi giày, khoác áo mưa để cùng mẹ ra về.

Nụ cười rạng rỡ của phụ huynh khi nghe tin con làm được bài. Trong khi đó, Nam cho biết em thấy đề thi môn Toán khá khó, nhưng nếu đạt trên 7 điểm đã là kết quả đáng hài lòng.

Thí sinh vui mừng, rạng rỡ khi kết thúc kỳ thi lớp 10 tại điểm thi THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Bước ra khỏi điểm thi chuyên Tiếng Trung, Lâm, học sinh Trường THCS Trần Bội Cơ, bất ngờ khi được mẹ tặng bó hoa ngay trước cổng trường. Nữ sinh cho biết cảm thấy nhẹ nhõm sau khi hoàn thành bài thi và rất vui được mẹ tặng một chuyến du lịch Đà Nẵng để thư giãn sau kỳ thi.

Trong khi đó, Phúc Thành cũng bất ngờ khi được em gái tặng một món quà dễ thương ngay sau khi bước ra khỏi phòng thi. Cả gia đình vui mừng vì em đã hoàn thành kỳ thi và nỗ lực hết mình.