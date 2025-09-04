Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định về việc triển khai chính sách tín dụng dành riêng cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (nhóm ngành STEM).