Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 8,22% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch Covid-19 thì đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay.