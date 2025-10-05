Một nghiên cứu cho thấy tại Việt Nam, hơn 86% doanh nghiệp hiện ứng dụng AI trong môi trường an ninh mạng, chủ yếu ở các khâu: tự động hóa ứng phó, mô hình dự đoán rủi ro, điều phối sự cố bằng AI, tình báo mối đe dọa và phân tích hành vi.