Giữa những năm tháng chiến tranh và thời kỳ bao cấp còn muôn vàn thiếu thốn, niềm vui ngày Tết thường chỉ gói gọn trong vài lạng thịt, chiếc bánh chưng xanh và tiếng pháo đì đùng vang lên đêm giao thừa…

Đặc biệt, trong ký ức của nhiều người cao tuổi, tết Nguyên đán năm 1976 là cái Tết không thể nào quên. Đất nước vừa thống nhất, còn vô vàn thiếu thốn, nhưng đó là cái Tết đầu tiên nhân dân ta được hưởng niềm vui trọn vẹn. Đó là cái Tết của hòa bình, của đoàn tụ, của những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao năm chia cắt.

Từ những ký ức Tết xưa nhiều gian khó nhưng chan chứa yêu thương ấy, “thế hệ tem phiếu” càng thêm trân quý ngày Tết hôm nay.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của họ là được chứng kiến Tết truyền thống của dân tộc ngày càng đủ đầy, sung túc mà vẫn gìn giữ những giá trị cốt lõi như sum vầy, tri ân tổ tiên…