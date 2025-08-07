Sáng 7/8, Bộ Công an đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sẽ có 73 hoạt động kỷ niệm được tổ chức, đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã thực hiện 49 hoạt động và đang triển khai thực hiện 24 hoạt động còn lại.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin tại họp báo. Ảnh: Đình Hiếu

Trong đó, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giáo dục truyền thống: Phát động 3 phong trào thi đua; đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt “Công an nhân dân rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự; đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ngoài ra, Bộ cũng tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Chương trình trình diễn nghiệp vụ của Bộ Công an. Ảnh: Thế Bằng

Tại Nhà hát Hồ Gươm cũng diễn ra nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật của Quốc gia, của Bộ Công an và các ban, bộ, ngành nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn lực lượng đã huy động quyên góp ủng hộ 362 tỉ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Cao Bằng và Gia Lai theo chương trình của Chính phủ; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng 3.344 căn nhà với kinh phí hơn 210 tỉ đồng tại các địa phương.

Lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu bấm nút ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ. Ảnh: Đình Hiếu

Trong sáng nay, lãnh đạo Bộ Công an cũng thông tin việc ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ và trang truyền thống, thành tựu Công an nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong dòng chảy thông tin nhanh chóng, đa chiều như hiện nay, việc phát huy vai trò của các kênh thông tin chính thống là vô cùng quan trọng để đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

"Cổng thông tin điện tử mới tích hợp thông tin hành chính điện tử và kết nối với các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Bộ Công an với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương...", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết.