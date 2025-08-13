Tối 13/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 - 2025.

Báo VietNamNet đạt giải A tại Giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trải qua 100 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc và 80 năm gắn bó, sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trên trận tuyến đầy cam go, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, bình yên cuộc sống của nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, các thế hệ nhà báo cách mạng đã không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tâm huyết và cả sự dấn thân đầy hy sinh. Họ thực sự là những người đồng chí, đồng đội "kề vai sát cánh" với công an, gắn bó với thực tiễn để phản ánh, cổ vũ và bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

"Những tác phẩm báo chí về an ninh, trật tự là kho báu đồ sộ, vô cùng giá trị không chỉ với lực lượng công an mà còn là nguồn tài nguyên thông tin quan trọng, thiết yếu đối với quốc gia, dân tộc và nhân dân; luôn được trân trọng, gìn giữ, tôn vinh và phát huy qua các thời kỳ", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chúc mừng các tác giả đạt giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá: Lực lượng công an là nòng cốt, là “thanh bảo kiếm” và “lá chắn thép”. Báo chí là lực lượng chính trị - tư tưởng đặc biệt, là lực lượng xung kích, tiên phong, “tai mắt” bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, từ thực tiễn sinh động và yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, các cơ quan báo chí, các nhà báo, nhất là những “người cầm bút” viết về đề tài an ninh, trật tự cần phát huy cao nhất bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và lương tâm nghề nghiệp để phản ánh toàn diện, khách quan, kịp thời những nỗ lực và thành tựu của lực lượng Công an nhân dân với tinh thần “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Báo VietNamNet đạt giải A, giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025 Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.300 tác phẩm tham dự ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Qua quá trình rà soát, thẩm định, đánh giá kỹ lưỡng, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 152 tác phẩm vào vòng chung khảo. Trên cơ sở đó, Hội đồng chung khảo tiếp tục đánh giá, lựa chọn 72 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, bao gồm: 6 tác phẩm đoạt giải Giải A; 12 tác phẩm đoạt giải Giải B; 19 tác phẩm đoạt giải Giải C; 35 tác phẩm đoạt giải Giải Khuyến khích. Loạt 5 bài trong tuyến "Công an chính quy giúp chuyển hóa địa bàn xã biên giới" của các tác giả: Nguyễn Đình Đoàn Bổng, Lê Anh Dũng, Nguyễn Xuân Quý - Báo VietNamNet đã đạt giải A, giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025.

