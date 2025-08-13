Ngày 12/8, tại xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An), Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân chương trình “Cao điểm 40 ngày đêm phát động xây dựng nhà, trường học tặng đồng bào và con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Trước đó, hoàn lưu bão số 3 gây lũ lịch sử tại miền núi Nghệ An khiến 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương; hơn 5.400 căn nhà, 41 trụ sở cơ quan, 54 điểm trường, 9 trung tâm y tế và 40 nhà văn hóa bị ngập lụt, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.

Thấu hiểu những mất mát to lớn của người dân, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo và đề xuất Bộ Công an chủ trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trên cơ sở khảo sát thực tế, ngày 6/8, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch "Cao điểm 40 ngày đêm" để xây dựng nhà ở, trường học tặng người dân và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền Tây Nghệ An.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao 5 tấn gạo tặng nhân dân các xã Tây Nghệ An. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, không chỉ đối với tỉnh Nghệ An mà còn với khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, nơi đồng bào các dân tộc luôn gắn bó máu thịt với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình phức tạp, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhà ở và cơ sở vật chất giáo dục.

Ảnh: Bộ Công an

Theo kế hoạch, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng 500 căn nhà cho người dân vùng lũ, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ xây dựng lại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 – bị hư hỏng hoàn toàn sau lũ, cùng Trạm Y tế xã Mỹ Lý với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.