Trong vài năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là bước đi quan trọng giúp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm 2024 cả nước thực hiện 17,7 tỷ giao dịch TTKDTM với tổng giá trị 295 triệu tỷ đồng, tăng 56% về số lượng và 32% về giá trị so với năm trước. Giao dịch qua mã QR tăng 104%, giá trị tăng hơn 97%. Trong quý I/2025, số lượng giao dịch không tiền mặt tiếp tục tăng mạnh với hơn 5,5 tỷ giao dịch, trong đó 4,5 tỷ thực hiện trên các kênh số như Internet Banking và Mobile Banking, tổng giá trị xấp xỉ 40 triệu tỷ đồng. Với đà phát triển này, Việt Nam đang vươn lên nhóm quốc gia có thị trường thanh toán số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, tiệm cận các nước đi trước như Thái Lan, Ấn Độ và chỉ sau Trung Quốc về quy mô và mức độ phổ cập.