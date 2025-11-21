Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm 2024 cả nước thực hiện 17,7 tỷ giao dịch TTKDTM với tổng giá trị 295 triệu tỷ đồng, tăng 56% về số lượng và 32% về giá trị so với năm trước. Giao dịch qua mã QR tăng 104%, giá trị tăng hơn 97%. Trong quý I/2025, số lượng giao dịch không tiền mặt tiếp tục tăng mạnh với hơn 5,5 tỷ giao dịch, trong đó 4,5 tỷ thực hiện trên các kênh số như Internet Banking và Mobile Banking, tổng giá trị xấp xỉ 40 triệu tỷ đồng. Với đà phát triển này, Việt Nam đang vươn lên nhóm quốc gia có thị trường thanh toán số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, tiệm cận các nước đi trước như Thái Lan, Ấn Độ và chỉ sau Trung Quốc về quy mô và mức độ phổ cập.
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn