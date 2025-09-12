Ngày 1/7, Chính phủ ban hành Nghị định 179 quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị - xã hội) từ Trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Từ 15/8, nhân viên chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước được hỗ trợ 5 triệu đồng một tháng, trả cùng kỳ lương tháng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8. Theo đó, cán bộ chuyên trách chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng, áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền. Khoản này trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có trách nhiệm hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ quy định tại Nghị định 179 thuộc chức năng quản lý nhà nước.

Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước của Bộ KH&CN ngày 12/9, đại diện Sở KH&CN Hà Tĩnh đề nghị Bộ sớm ban hành hướng dẫn xác định vị trí việc làm thuộc diện hưởng chế độ hỗ trợ để làm căn cứ triển khai Nghị định 179.

Giải đáp ý kiến này, bà Lê Hương Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cho biết Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số sẽ được ban hành trong tháng 9.

Đồng thời, bà Lê Hương Giang khẳng định, đối với những cán bộ chuyên trách đáp ứng điều kiện của Nghị định, sẽ được hưởng chế độ theo diện hồi tố. Điều này có nghĩa, nếu lẽ ra được nhận hỗ trợ từ tháng 9 nhưng văn bản ban hành vào tháng 10, khoản hỗ trợ của tháng 9 vẫn sẽ được chi trả bổ sung.

Trước đó, khi đề xuất xây dựng Nghị định, Bộ Nội vụ chỉ rõ mục tiêu tạo cơ chế khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính.

Để đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin cùng với việc nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và tăng cường các nguồn lực tài chính là việc làm cấp bách.