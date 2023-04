Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 gồm các giấy tờ sau: Phiếu đăng ký dự tuyển; Giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời; Học bạ; Chứng minh Nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của học sinh hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, hồ sơ còn gồm giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới; Giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú cấp (đối với thí sinh tự do - là thí sinh đã tốt nghiệp THCS).

Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022 - 2023 tại các cơ sở giáo dục nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đang học. Thí sinh tự do; thí sinh học tập ở tỉnh ngoài nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng GD-ĐT nơi thí sinh (hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của thí sinh) cư trú.

Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022 - 2023 tại các tỉnh, TP phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên hoặc lớp không chuyên của Trường THPT Chu Văn An, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng GD-ĐT Cầu Giấy (số 485 đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy).

Ngoài ra, để thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024, Sở GD-ĐT Hà Nội quy định toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải vào trường trung học phổ thông thuộc cùng một khu vực tuyển sinh mà học sinh (hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú; nguyện vọng 3 có thể thuộc một trường trung học phổ thông thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép một số trường hợp được đổi khu vực tuyển sinh. Theo đó, những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi thường trú được đổi khu vực tuyển sinh với điều kiện: Nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải đăng ký dự tuyển vào 2 trường trung học phổ thông công lập trong khu vực tuyển sinh đã thay đổi; nguyện vọng 3 (nếu có) thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Học sinh có nguyện vọng đổi khu vực tuyển sinh làm đơn (có mẫu), trong đơn nêu rõ lý do đổi khu vực tuyển sinh và được thủ trưởng đơn vị nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi xác nhận.

Để được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024, học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) phải có nơi thường trú tại Hà Nội.