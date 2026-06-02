Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026 Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026 được VietNamNet cập nhật nhanh và chính xác, giúp thí sinh tham khảo, đối chiếu kết quả bài làm.

Thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, cho rằng đề thi năm nay bám sát đề minh họa do Sở GD-ĐT công bố. Qua các môn đã thi, có thể thấy đề được xây dựng trên tinh thần dùng chung cho cả 3 khu vực 1-2-3, vì vậy đảm bảo tính đồng đều, mức độ phân hóa ở mức vừa phải.

Nhìn chung, đa số câu hỏi mang tính cơ bản, không quá đánh đố thí sinh. Tuy nhiên, ở câu 7 ý c, đề được tách thành hai ý nhỏ, có thể chia điểm chi tiết nhằm phục vụ mục tiêu tuyển sinh. Thay vì một ý 0,5 điểm như thường lệ, thí sinh năm nay phải hoàn thành hai ý nhỏ, mỗi ý 0,25 điểm, khiến việc “giành điểm” trở nên rõ ràng và chi li hơn.

Thí sinh dự thi lớp 10 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Cách ra đề này giúp tạo độ phân hóa nhất định, nhưng chưa thật sự mạnh. Tổng thể, đề thi không có nhiều đột phá so với các năm trước, song vẫn đảm bảo sự an toàn và khả năng đánh giá tương đối đồng đều. Dự kiến phổ điểm sẽ tập trung chủ yếu trong khoảng 6-7 điểm.

Theo thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Toán Trường Trường THPT Thủ Đức, đề thi năm nay giữ ổn định về cấu trúc nội dung và số lượng câu hỏi so với năm trước. Các dạng bài xuất hiện quen thuộc, gồm: Vẽ parabol, phương trình bậc hai, đọc đồ thị, tính diện tích đa giác, bài toán diện tích - thể tích (đa diện và mặt tròn xoay), bài toán chuyển động và chứng minh hình học với chủ đề trọng tâm là đường tròn.

Với cấu trúc này, thí sinh sẽ không gặp bất ngờ nếu đã luyện tập các đề thi những năm trước và ôn tập bám sát đề minh họa. Đây là một đề thi mang tính ổn định, giúp học sinh phát huy năng lực trong khuôn khổ quen thuộc.

Mặt khác, đề thi đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng đọc hiểu và khả năng vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các tình huống thực tế, nên không thể “học tủ” để làm bài. Học sinh buộc phải nắm vững bản chất kiến thức mới có thể linh hoạt xử lý các dạng toán đặt ra.

Đáng chú ý, trong đề có nhiều câu hỏi yêu cầu kỹ năng toán học tốt, từ lập luận đến tính toán, qua đó tạo được độ phân hóa rõ ràng. Nhờ vậy, đề thi vẫn đảm bảo khả năng phân loại thí sinh, phục vụ hiệu quả mục tiêu tuyển sinh.