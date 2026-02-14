Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 14/2 (tức 26 Tết). Thời điểm này, nhiều gia đình đã có kế hoạch về quê ăn Tết, đi du lịch,... Vì vậy, thị trường thuê xe tự lái dịp Tết luôn là giai đoạn cao điểm nhất trong năm.

Trái với nhận định rằng lượng ô tô cá nhân tăng mạnh sẽ khiến nhu cầu thuê xe ô tô tự lái hạ nhiệt, thực tế lại cho thấy điều ngược lại, nhu cầu vẫn tăng cao, thậm chí "nóng" hơn ở một số phân khúc nhất định, đặc biệt là xe gầm cao 5-7 chỗ.

Từ đầu tháng 12 âm lịch, tỷ lệ lấp đầy lịch thuê xe đi Tết đã đạt khoảng 70-80%. Ảnh Ngô Minh

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại một số đơn vị cho thuê xe lớn ở Hà Nội và trên các nền tảng chia sẻ xe trực tuyến, ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, tỷ lệ lấp đầy lịch xe đã đạt khoảng 70-80%.

Nhiều dòng MPV, SUV đời mới gần như không còn xe trống cho giai đoạn từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết vì các đơn vị cho thuê xe tự lái đều yêu cầu khách phải đặt cọc sớm và thuê tối thiểu 9-10 ngày trong lễ, có nơi yêu cầu thuê tận 15 ngày.

Giá thuê xe Tết theo từng phân khúc

Khác với các năm trước, khi giá thuê xe Tết tăng đồng loạt, thị trường năm nay ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc.

Nguyên nhân đầu tiên đến từ sự bùng nổ của xe điện và xe hybrid. Năm 2026, số lượng xe "xanh" tham gia thị trường cho thuê tăng mạnh, đặc biệt là từ các chủ xe cá nhân. Nhờ chi phí vận hành thấp, nhóm xe này tạo áp lực cạnh tranh đáng kể, khiến giá thuê của nhiều mẫu xe xăng đời cũ không thể tăng cao như trước.

Khách hàng hiện tại có thuê xe trực tuyến bên cạnh việc trực tiếp đến đơn vị cho thuê xe theo cách truyền thống. Ảnh: Bonboncar

Nguyên nhân thứ hai là xu hướng "du lịch trải nghiệm". Thay vì chỉ thuê xe để về quê, nhiều gia đình chọn thuê các dòng xe gầm cao đời mới để đi du lịch xa. Điều này khiến cầu vượt cung ở phân khúc xe SUV/MPV, đẩy giá nhóm này tăng cao, trong khi xe cỡ nhỏ và sedan phổ thông có nguồn cung dồi dào nên giá khá ổn định.

Theo anh Nguyễn Bắc Thái - chủ cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái ở khu vực đường Láng (Hà Nội), giống như mọi năm, giá thuê xe ô tô ngày Tết luôn cao hơn so với ngày thường từ 30-50%, tùy theo dòng xe và thời gian thuê. Mức giá thuê xe dịp Tết thường được tính trọn gói theo gói 7-10 ngày.

Mức giá thuê xe Tết thường được tính trọn gói theo 9-10 ngày, đã bao gồm phụ phí lễ Tết. Anh Thái cho biết các mẫu xe như Hyundai Grand i10, Kia Morning hay các dòng xe điện mini đô thị đang có mức giá "mềm" nhất, dao dộng từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/ngày.

Các mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ có mức thuê khá ổn định không tăng quá nhiều. Ảnh: Hoàng Hiệp

So với ngày thường, mức tăng không đáng kể, chỉ khoảng 20%. Đây là lựa chọn tiết kiệm cho gia đình ít người, hoặc di chuyển quãng ngắn. Tuy nhiên, nhóm xe này hiện khá "kén" khách đi đường dài do hạn chế về không gian.

Trong khi đó, dòng xe sedan 5 chỗ vẫn là phân khúc chủ lực với các cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent hay Mazda3, có giá thuê từ 1,2-1,6 triệu đồng/ngày, tăng khoảng 40–50%. Ưu điểm là dễ thuê, nhiều xe trống kể cả đặt muộn, nhưng khó chọn được xe đời mới, option cao.

Riêng với dòng xe gầm cao 5-7 chỗ như MPV, SUV hay Crossover, đây là “điểm nóng” thực sự của thị trường thuê xe tự lái năm nay. Các mẫu xe "quốc dân" như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, hay các dòng SUV như Mazda CX-5, Honda CR-V và đặc biệt là xe điện VinFast VF 8, VF 9 liên tục trong tình trạng "cháy hàng".

Giá thuê dao động từ 1,8-2,5 triệu đồng/ngày, thậm chí có mẫu lên tới 3 triệu đồng/ngày. So với ngày thường, mức tăng có thể gấp đôi, phản ánh đúng tình trạng cầu vượt cung.

Lưu ý quan trọng khi thuê xe tự lái dịp Tết

Các chuyên gia khuyến cáo, dù thủ tục thuê xe năm 2026 đã được số hóa và đơn giản hơn, người thuê vẫn cần đọc kỹ hợp đồng, đặc biệt là phạm vi bảo hiểm, giới hạn số km/ngày (thường khoảng 300 km) và các khoản phụ thu phát sinh.

Với xe điện, người thuê cần kiểm tra rõ chính sách sạc pin, mức pin lúc bàn giao và hoàn trả, đồng thời chủ động lên kế hoạch trạm sạc trên lộ trình để tránh rắc rối không đáng có trong những ngày đầu xuân.

Trong bối cảnh nhu cầu vẫn cao và xe gầm cao tiếp tục "cháy hàng", lời khuyên chung là đặt xe càng sớm càng tốt, ưu tiên đơn vị cho thuê xe có uy tín và minh bạch để có một cái Tết trọn vẹn, an tâm sau tay lái.