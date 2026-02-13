Dù di chuyển trên cao tốc, đường đèo dốc hay đường phố, việc lốp xe bất ngờ phát nổ là một trong những tình huống nguy hiểm nhất đối với người cầm lái. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe có thể mất ổn định, trượt ngang, thậm chí xoay vòng do lực quán tính, khiến tài xế hoàn toàn mất kiểm soát và dễ va chạm với các phương tiện xung quanh.

Chiếc xe 7 chỗ nổ lốp gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cách đây chưa lâu. Nguồn video: Cuong Vu/OFFB

Không ít vụ tai nạn nghiêm trọng đã bắt nguồn từ sự cố tưởng như nhỏ này, cho thấy mức độ rủi ro đặc biệt lớn nếu người lái không kịp xử lý hoặc lốp xe không được kiểm tra định kỳ. Do đó, việc chủ động phòng ngừa và nắm vững kỹ năng xử lý khi nổ lốp luôn đóng vai trò sống còn đối với bất kỳ tài xế nào.

Trao đổi với VietNamNet, chuyên gia kỹ thuật ô tô Vũ Hoài Nam (Nam Vũ) nhận định, hiện tượng nổ lốp thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là tổng hòa của nhiều yếu tố rủi ro. Từ việc lốp đã xuống cấp, mất đàn hồi, hoạt động kém hiệu quả đến việc xe cán phải vật sắc nhọn, rơi vào “ổ gà, sống trâu”, chở quá tải hoặc thậm chí do đặc tính cấu tạo và chất lượng của loại lốp mà chủ xe đang sử dụng.

“Khi xe đang di chuyển tốc độ cao và đi vào ổ gà, lực tác động dồn xuống lốp rất mạnh dẫn tới áp suất lốp tăng cao đột ngột. Với những xe “xác nặng” như SUV hay bán tải thì càng dễ dẫn tới nổ lốp”, anh Nam nói.

Những chướng ngại vật sắc nhọn trên đường dễ khiến xe bị nổ lốp. Ảnh: Hoàng Hiệp

Để tránh những sự cố tương tự, chuyên gia Nam Vũ nhấn mạnh 5 lưu ý then chốt giúp hạn chế tối đa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông, tài xế cần nắm được:

Sử dụng đúng loại lốp, đúng thông số của xe

Không nên độ vành lớn khiến thành lốp mỏng, làm tăng nguy cơ “chém lốp” hoặc nổ lốp khi gặp đường xấu. Việc thay lốp cần bám sát kích cỡ và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Nếu thường xuyên đi địa hình xấu hoặc offroad, nên trang bị lốp chuyên dụng có độ bền và khả năng chịu áp lực cao hơn.

Kiểm tra lốp trước và sau mỗi chuyến đi

Trước khi khởi hành đặc biệt là các hành trình dài, cần quan sát lốp bằng mắt thường. Nếu phát hiện lốp non hơi, bị đinh găm, mòn không đều… phải xử lý ngay. Lưu ý: nếu thấy có đinh, không nên rút ra tại chỗ vì sẽ khiến lốp xì hơi nhanh hơn.

Khi lốp xuất hiện vết nứt, tách cao su, lộ sợi bố, bị "chém" nhiều hoặc đã quá cũ, khả năng chịu tải giảm rõ rệt và cần xem xét thay mới. Lốp ô tô thường có vòng đời khoảng 5 năm từ ngày sản xuất; sau mốc này nên kiểm tra định kỳ hằng năm và không sử dụng quá 10 năm.

Áp suất lốp đủ chuẩn là yếu tố quan trọng mà tài xế cần lưu ý khi đi đường dài. Ảnh: Hoàng Hiệp

Không bơm lốp quá căng hoặc để quá non

Áp suất lốp phải tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất. Lốp non khiến các chi tiết bên trong chịu tải lớn, nhiệt ma sát tăng cao và dễ phát nổ. Ngược lại, lốp bơm quá căng làm thành lốp căng cứng, dễ bị chấn động mạnh khi qua ổ gà và dẫn tới nổ lốp.

Giảm tốc khi gặp ổ gà, “sống trâu"

Kinh nghiệm của các tài xế lâu năm là luôn quan sát mặt đường, chủ động né chướng ngại vật hoặc giảm ga – rà phanh trước khi cán qua. Cũng nên ghi nhớ nguyên tắc “mưa tránh trắng, nắng tránh đen” để tránh rơi vào khu vực có ổ gà tiềm ẩn, vốn rất hại cho lốp.

Tránh chở quá tải

Cả xe và lốp đều có giới hạn chịu tải nhất định. Việc chở quá số người quy định hoặc chất hàng vượt tải dễ khiến lốp quá sức, đặc biệt nguy hiểm khi chạy nhanh hoặc đi đường gồ ghề.

Trong trường hợp không may bị nổ lốp, tài xế cần giữ bình tĩnh, giữ thẳng lái, giảm tốc từ từ, bật đèn cảnh báo và tấp vào nơi an toàn để thay lốp dự phòng hoặc gọi cứu hộ.

