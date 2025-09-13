Ngôi nhà 3 tầng đổ sập xuống sông do lũ lớn, hàng trăm người phải sơ tán

INDONESIA – Một ngôi nhà 3 tầng bất ngờ sập xuống sông tại Bali trong đợt mưa lớn, khiến ít nhất 3 cư dân mất tích. Lũ lụt cũng nhấn chìm nhiều khu dân cư khác, buộc hơn 800 người phải sơ tán đến nơi an toàn.