Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi màn đêm buông xuống, làng hoa truyền thống Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) lại bừng sáng trong ánh điện. Từ trên cao nhìn xuống, hàng trăm khu vườn hoa rực sáng xuyên đêm, tạo nên khung cảnh vừa yên bình, vừa huyền ảo giữa vùng quê hạ lưu sông Vệ.

Đó cũng là thời điểm người trồng hoa bước vào công đoạn quan trọng nhất của vụ cúc Tết: chong đèn “đánh thức” hoa, điều tiết sinh trưởng để cây phát triển đồng đều và nở đúng dịp.

Với người dân Nghĩa Hiệp, ánh đèn không chỉ xua đi cái lạnh mùa đông, mà còn giữ nhịp cho cả một vụ hoa gắn với sinh kế, thu nhập và cái Tết của hàng trăm hộ gia đình.

Thủ phủ hoa cúc của miền Trung đồng loạt thắp đèn khi không khí lạnh tràn về.

Nông dân thường sử dụng loại bóng đèn huỳnh quang loại nhỏ với công suất 15-20W, giúp điều tiết sinh trưởng cho hoa cúc.

Làng hoa Nghĩa Hiệp được xem là vùng chuyên canh hoa cúc lớn nhất miền Trung với khoảng hơn 30ha canh tác. Nơi đây có trên 500 hộ trồng hoa Tết, mỗi năm cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng trăm nghìn chậu cúc các loại.

Theo người trồng hoa, cúc là loại cây nhạy cảm với ánh sáng và nhiệt độ. Khi thời tiết trở lạnh, ngày ngắn, đêm dài, cây dễ ra nụ sớm, không đạt chiều cao và tán lá như mong muốn. Do đó, biện pháp chong đèn điện được áp dụng nhằm “đánh lừa” chu kỳ sinh học tự nhiên của cây, giúp cúc tập trung phát triển thân, lá, tạo dáng trước khi bước vào giai đoạn ra hoa.

Hầu hết các vườn thắp đèn đều trồng hoa cúc, được người dân canh thời điểm cho hoa nở dựa trên kinh nghiệm nhiều năm.

Việc thắp đèn giúp cúc phát triển đều, nở hoa đúng thời điểm mà chủ vườn mong muốn.

Thông thường, đèn được bật liên tục từ khoảng 18h chiều đến 5h sáng hôm sau. Thời gian chiếu sáng kéo dài từ 2 đến 3 tháng, tùy theo giống cúc và điều kiện thời tiết từng năm. Khi cây đạt chiều cao khoảng 70-80cm, nhà vườn sẽ tắt đèn để cúc bắt đầu phân hóa mầm hoa, hình thành nụ và bung nở đúng thời điểm Tết.

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, cả làng hoa lại rực sáng suốt đêm. Trong ánh điện vàng ấm áp, từng luống cúc xanh non hiện lên rõ nét, báo hiệu vụ hoa Tết đang bước vào giai đoạn “nước rút”.

Những vườn hoa chong đèn sáng lung linh dưới bầu trời đêm.

Canh từng ngày, giữ từng chậu cho vụ hoa Tết

Tại vườn hoa của bà Trần Thị Luyến (54 tuổi), hàng nghìn bóng đèn vẫn tỏa ánh sáng đều xuống những dãy cúc đang thì non tơ. Vụ Tết năm nay, gia đình bà trồng gần 1.500 chậu cúc, xen thêm thạch thảo và mâm xôi.

“Chong đèn là khâu không thể thiếu. Nếu không làm, gặp lạnh kéo dài là hoa không kịp nở, coi như mất trắng. Chỉ vài ngày nữa là bà con sẽ ngừng chong đèn để cây bắt đầu tạo nụ”, bà Luyến chia sẻ.

Người trồng hoa canh từng ngày, giữ từng chậu cúc để bảo đảm hoa nở đúng dịp Tết.

Do thời gian nắng trong ngày không đủ, người trồng phải chong đèn để kéo dài thời gian chiếu sáng, giúp hoa cúc phát triển thân, lá.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Minh (62 tuổi) trồng khoảng 1.000 chậu cúc cho vụ hoa Tết năm nay. Đến thời điểm này, khoảng 70% số hoa trong vườn đã được thương lái đặt cọc.

“Hoa Tết là của ăn của để dành. Trúng mùa thì có cái Tết đủ đầy. Những năm trước, mỗi vụ hoa mang về cho gia đình tôi khoảng 150-200 triệu đồng”, ông Minh nói.

Theo ông, chi phí sản xuất ngày càng tăng, từ tiền điện, phân bón đến công chăm sóc. Chỉ cần sơ suất vài ngày, cây phát triển không đều hoặc ra nụ sớm là coi như mất công cả tháng trời. Vì vậy, từng chậu hoa đều được theo dõi sát sao, điều chỉnh ánh sáng, nước tưới và các điều kiện chăm sóc cho phù hợp.

Việc có hoa nở đúng vào dịp Tết là một quá trình vất vả và đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ.

Nghề trồng hoa cúc ở Nghĩa Hiệp hình thành cách đây khoảng 50 năm, khi một số hộ dân đưa giống hoa từ Đà Lạt về trồng thử. Thấy hiệu quả, nhiều gia đình học theo, dần hình thành vùng trồng hoa tập trung như hiện nay.

Tháng 1/2023, nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp” được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận, đánh dấu bước phát triển mới cho làng hoa truyền thống của Quảng Ngãi.

Những chậu hoa cúc được người nông dân chăm sóc ngày đêm, mang theo hy vọng về một vụ mùa Tết bội thu.