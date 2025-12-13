Những ngày cuối năm, trên các cánh đồng quất ở phường Hội An Tây, nông dân tất bật cắt tỉa, phun thuốc và bón phân. Họ đang cố gắng cứu những gốc quất còn lại sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 - đầu tháng 11.

Đây là giai đoạn quyết định cho vụ Tết. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trồng quất bị ngập sâu, cây bị úng rễ, vàng lá, thậm chí chết rải rác ngay cả khi nước đã rút. Thiệt hại lan rộng khiến nhà vườn lo ngại khả năng cung ứng hàng Tết năm nay.

Phường Hội An Tây từ lâu là vùng sản xuất quất cảnh lớn nhất miền Trung, mỗi dịp Tết cung ứng hàng trăm nghìn chậu cho thị trường Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi và các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên.

Người trồng quất ở Đà Nẵng bước vào vụ Tết trong cảnh phải đối mặt với dịch bệnh và thời tiết diễn biến bất thường.

Do thời tiết bất lợi, quất cảnh suy kiệt, lá vàng loang lổ và quả rụng rải rác.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, chủ vườn gần 2.000 chậu quất, buồn rầu kể rằng nhiều chậu quất trong vườn của gia đình bị úng rễ, vàng lá do ngập lụt và mất nhiều thời gian để phục hồi.

Theo bà, thời tiết lạnh và ẩm như hiện nay khiến cây chững lại, nấm bệnh bùng phát rất nhanh; chỉ cần vài ngày không xử lý, quất có thể rụng quả hàng loạt. Nhiều cây nhìn vẫn xanh nhưng chỉ cần nắng lên là quả rụng, lá vàng.

"Quất rất khó chăm. Cây không đạt chuẩn, không ra quả hoặc rụng lá cận Tết là coi như mất trắng. Nếu lạnh kéo dài, nguy cơ thất thu rất cao”, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, chủ vườn hơn 2.000 chậu, nói.

Bà Vân cắt bỏ và thu dọn cành quất bị vàng lá, hư hại do ngập úng.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Nguyễn Viết Kiên cho biết gia đình đầu tư hơn 1.000 chậu quất lớn và 5.000 chậu mini phục vụ thị trường Tết. Đợt mưa lũ vừa rồi khiến vườn quất thiệt hại hơn 50 triệu đồng do ngập úng nhiều ngày.

“Một nửa số quất đã có khách quen từ Quảng Trị, Huế và các tỉnh Tây Nguyên đặt cọc. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lạnh nên cây chậm lớn, dễ nhiễm bệnh, buộc chúng tôi phải theo dõi và xử lý liên tục”, anh Kiên nói.

Ông Nguyễn Thành Trung cũng rơi vào tình trạng tương tự. Năm nay, ông dự kiến đưa 1.000 chậu quất ra thị trường, nhưng đợt mưa lớn cuối tháng 10 đã làm hơn 20% số cây bị hư hại.

Anh Kiên phun thuốc phòng bệnh để giữ quất phát triển ổn định.

Ông chia sẻ, những cây bị ảnh hưởng phải bấm cành và chăm sóc lại từ đầu, số cây còn tốt được tiếp tục phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, vun bón từng ngày với hy vọng vụ Tết năm nay sẽ phần nào bù đắp được những khó khăn sau bão lụt.

Theo ông Nguyễn Viết Năm, người có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng quất cảnh, 2025 là một trong những năm khó khăn nhất. Mặc dù gần 60% lượng quất trong vườn đã được bạn hàng đặt mua, nhưng thời tiết bất lợi kéo dài khiến cây chậm phát triển, dễ bị bệnh.

“Ngoài ra, giá phân bón, thuốc và chậu đều tăng khiến chi phí đội lên, trong khi tỷ lệ cây đạt chuẩn chỉ khoảng một nửa. Nếu thời tiết còn xấu, tôi có thể mất trắng hàng trăm triệu đồng”, ông lo ngại.

Hiện nhiều vườn quất đã bắt đầu phục hồi, quả phát triển đồng đều trở lại sau mưa lũ.

Những ngày này, nông dân hối hả cắt tỉa, chăm bón cây để kịp cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Đỗ Thị Bích Thủy - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây, cho biết toàn phường có hơn 500 hộ trồng quất cảnh.

Qua khảo sát sơ bộ, phường ghi nhận khoảng 90.000 chậu quất bị ảnh hưởng nghiêm trọng và 120.000 cây trồng trên đất (tương đương khoảng 60% diện tích trồng quất) bị chết hoặc có dấu hiệu tổn thương do bão lũ và thời tiết bất lợi vừa qua.

“Chúng tôi tiếp tục thống kê thiệt hại để báo cáo thành phố, đồng thời cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ những vườn quất còn lại nhằm giảm rủi ro cho bà con vụ Tết năm nay và chuẩn bị cho mùa sản xuất tiếp theo”, bà Thủy nói.