Trên những ruộng kiệu trải dài vùng cát ven biển, người dân đang tất bật nhổ kiệu, cắt rễ, bó lá, phân loại củ để kịp giao cho thương lái phục vụ thị trường Tết. Công việc thu hoạch diễn ra liên tục, nhổ đến đâu cân đến đó, không khí nhộn nhịp suốt cả ngày.

Thăng Bình từ lâu được xem là “thủ phủ” kiệu Tết của Đà Nẵng với diện tích hơn 200ha. Nhờ đất cát tơi xốp, khả năng thoát nước tốt, cây kiệu sinh trưởng thuận lợi, cho củ trắng, giòn, đều và đẹp - những đặc điểm giúp kiệu Thăng Bình được thị trường ưa chuộng.

Vụ kiệu năm nay được xuống giống từ tháng 6-7 âm lịch. Sau 4-5 tháng chăm sóc, cây bắt đầu cho thu hoạch rộ từ giữa tháng 11, cao điểm vào tháng Chạp, đúng thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh phục vụ Tết Nguyên đán.

Thương lái vào tận ruộng để thu mua củ kiệu tại xã Thăng Bình.

Niềm vui “kép” của người trồng kiệu Tết

Theo người dân, dù thời tiết năm qua diễn biến thất thường, mưa bão kéo dài, vụ kiệu Tết năm nay vẫn đạt năng suất khá. Bình quân mỗi sào cho sản lượng khoảng 300-350kg, nhiều ruộng cho củ to, chắc, đồng đều.

Giá kiệu hiện dao động 30.000-35.000 đồng/kg và giữ ổn định trong suốt mùa thu hoạch, đủ để người trồng kiệu có lãi.

Với diện tích trồng lớn và sản lượng ổn định, Thăng Bình được xem là thủ phủ kiệu Tết của Đà Nẵng.

Bà Vương Thị Hà (56 tuổi) cho biết gia đình trồng hơn 3 sào kiệu. Nhờ thời tiết thuận lợi ở giai đoạn cuối vụ, củ kiệu phát triển đẹp, dễ bán. Đến nay, gia đình bà thu hoạch được hơn một nửa diện tích, số còn lại thương lái cũng đã đặt cọc.

“Năm nay kiệu nhà tôi được thương lái bao tiêu hết, cứ nhổ lên là có người cân ngay tại ruộng”, bà Hà chia sẻ.

Theo bà, đầu vụ giá khoảng 38.000 đồng/kg, sau đó giảm còn khoảng 30.000 đồng/kg nhưng vẫn được xem là vụ kiệu “được mùa, được giá”. Mùa này, gia đình bà dự kiến thu gần 30 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Kiệu trồng trên đất cát có bộ rễ dày và dài.

Bà Hà cho hay, hơn 30 năm trồng kiệu đã giúp gia đình bà có nguồn thu đáng kể để sắm Tết.

Không chỉ mang lại khoản thu lớn dịp cuối năm, cây kiệu còn là sinh kế quen thuộc của nhiều hộ dân vùng cát. So với trồng lúa hoặc một số cây nông nghiệp khác trên cùng diện tích, kiệu cho hiệu quả kinh tế cao hơn, thời gian canh tác ngắn và ít rủi ro.

Sau mỗi vụ thu hoạch, người dân tiếp tục xen canh các loại cây ngắn ngày để tăng thu nhập và cải tạo đất.

Gia đình bà Trần Thị Hoành (53 tuổi) trồng khoảng 5 sào kiệu. Trung bình mỗi vụ Tết, gia đình bà "bỏ túi" khoảng 40 triệu đồng. Năm nay, kiệu được mùa, được giá nên bà càng thêm phấn khởi.

“Nhờ cây kiệu mà nhiều năm nay kinh tế của bà con ở đây khấm khá hơn, có điều kiện nuôi con ăn học. Riêng gia đình tôi, nhờ cây kiệu mà có thêm tiền nuôi hai con học đại học và sắm cái Tết tươm tất”, bà Hoành cười nói.

Nông dân thu hoạch kiệu phục vụ thị trường Tết.

Thương lái vào tận ruộng thu mua

Theo nông dân địa phương, điểm khác biệt rõ nét của vụ kiệu năm nay là khâu tiêu thụ thuận lợi hơn hẳn so với nhiều năm trước.

Ông Nguyễn Văn Thêm (57 tuổi), người có gần 20 năm gắn bó với cây kiệu, cho hay những vụ trước, dù năng suất cao nhưng bà con vẫn thấp thỏm vì giá cả bấp bênh. “Năm nay thương lái cho xe tải vào tận ruộng chờ sẵn, nhổ tới đâu cân tới đó, bà con yên tâm hơn vì không phải lo tìm nơi tiêu thụ”, ông Thêm phấn khởi.

Theo ông, nhờ thổ nhưỡng vùng cát ven biển phù hợp, củ kiệu Thăng Bình có mùi thơm nồng, vị cay dịu đặc trưng, khác biệt so với nhiều vùng trồng khác.

Cây kiệu cũng tương đối dễ trồng, ít sâu bệnh; người dân chủ yếu dùng củ của vụ trước làm giống, không tốn nhiều phân bón và hạn chế thuốc hóa học. Nhờ chi phí đầu vào thấp, hiệu quả kinh tế được nâng lên.

Ông Thêm chia sẻ, kiệu Thăng Bình năm nay "được mùa, được giá".

Người dân phân loại củ kiệu ngay bên đường, chờ thương lái đến thu mua.

Bà Trần Thị Hoa (54 tuổi), thương lái thu mua kiệu tại địa phương, cho biết từ đầu tháng Chạp âm lịch, hoạt động thu mua đã trở nên sôi động. Trung bình mỗi ngày, bà thu mua gần 10 tấn kiệu, phân phối cho các chợ tại Đà Nẵng và vận chuyển đi Hà Nội, TPHCM, Huế cùng các tỉnh Tây Nguyên.

“Củ kiệu Thăng Bình năm nay phát triển tốt, củ đều, đẹp nên thương lái vào ruộng thu mua sớm. Cách làm này vừa giảm công cho nông dân, vừa giúp chúng tôi chủ động nguồn hàng phục vụ thị trường Tết”, bà Hoa chia sẻ.

Củ kiệu là món ăn quen thuộc trong mâm cỗ Tết của nhiều gia đình Việt, phổ biến nhất là kiệu muối chua ngọt ăn kèm bánh chưng, bánh tét, thịt kho.

Với nông dân vùng cát Thăng Bình, vụ kiệu năm nay được mùa, giá ổn định và đầu ra thuận lợi không chỉ giúp bà con có thu nhập chắc tay, mà còn tiếp thêm động lực để gắn bó với cây trồng truyền thống trên vùng đất cát ven biển.