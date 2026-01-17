Mỗi độ Tết đến xuân về, trong không gian của nhiều gia đình Việt lại xuất hiện những hình ảnh quen thuộc như đào, mai và quất. ếu đào gắn với miền Bắc, mai gắn với miền Nam thì quất hiện diện ở hầu khắp các vùng, từ nhà phố, biệt thự đến chung cư hiện đại.

Cách chọn để rước lộc ngày đầu năm

Theo sự tích dân gian, cây quất gắn với câu chuyện về người anh hùng Quất Giỏi dùng roi đánh giặc, cứu dân khỏi tai ương. Sau chiến thắng, ông được ban tặng giống cây quý: hái quả cầu sung túc, bẻ cành trồng xuống đất để xua rét, gọi nắng, hồi sinh mùa màng. Từ đó, loài cây ấy được gọi là quất và trở thành biểu tượng của phúc khí, ấm no mỗi dịp xuân về.

Theo quan niệm dân gian, chữ “quất” trong Hán - Việt có âm đọc gần với chữ “cát”, hàm ý cát tường, may mắn. Đây là lý do ngay từ xa xưa, người Việt đã ưa chuộng chưng quất trong dịp Tết với mong muốn công việc hanh thông, cuộc sống suôn sẻ.

Một chậu quất được lựa chọn và bài trí hợp lý sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong những ngày đầu năm. Ảnh minh họa: Baidu

Ở góc độ phong thủy, cây quất còn đặc biệt ở chỗ hội tụ đầy đủ các yếu tố ngũ hành. Hoa quất màu trắng đại diện cho Kim, lá xanh tượng trưng cho Mộc, thân cây là sự sinh trưởng bền bỉ, quả chín mang sắc vàng - cam ứng với Hỏa, còn đất trồng là Thổ.

Sự cân bằng này giúp quất trở thành loại cây phù hợp với nhiều không gian nhà ở, ít xung khắc, dễ mang lại cảm giác hài hòa cho gia chủ.

Không phải cây quất nào sai quả cũng được xem là đẹp về mặt phong thủy. Một chậu quất lý tưởng cần có dáng cân đối, tán tròn, cành lá phân bố đều.

Cây nên có đủ lá non, lá già, xen kẽ quả xanh và quả chín, tốt nhất là có cả hoa hoặc nụ. Những yếu tố này tượng trưng cho quá trình phát triển liên tục, từ khởi đầu đến kết quả, mang ý nghĩa trọn vẹn cho năm mới.

Gia chủ nên tránh chọn cây bị lệch tán, trụi lá ở gốc hoặc quả chỉ dồn về một phía. Với những căn hộ chung cư hay nhà phố diện tích nhỏ, việc chọn chậu quất kích thước vừa phải sẽ giúp không gian thông thoáng hơn, đồng thời tránh cảm giác nặng nề về phong thủy.

Vị trí để kích hoạt vượng khí cho ngôi nhà

Sau khi chọn được cây quất ưng ý, vị trí đặt cây là yếu tố tiếp theo cần được cân nhắc. Theo các chuyên gia phong thủy, quất nên được đặt ở nơi dễ nhìn thấy, có ánh sáng và dòng khí lưu thông tốt.

Với nhà có sân hoặc sảnh rộng, gia chủ có thể đặt quất trước cửa chính hoặc khu vực tiền sảnh để tượng trưng cho việc đón tài lộc từ bên ngoài vào.

Không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà, quất còn là cách người Việt gửi gắm ước mong về sự đủ đầy, bình an và khởi đầu hanh thông. Ảnh minh họa: Baidu

Đối với nhà phố hoặc căn hộ chung cư, phòng khách là lựa chọn phổ biến và phù hợp nhất. Trường hợp không gian hạn chế buộc phải đặt quất ở góc nhà, có thể bổ sung ánh sáng, đèn trang trí để cân bằng lại năng lượng, tránh tạo cảm giác tối và tĩnh.

Trang trí cây quất ngày Tết là thói quen của nhiều gia đình, tuy nhiên nguyên tắc phong thủy là không nên quá cầu kỳ. Những vật trang trí mang gam màu đỏ, vàng như phong bao lì xì, dây treo đồng xu, đèn nhấp nháy ánh vàng thường được ưa chuộng vì giúp tăng cường dương khí, tạo không khí vui tươi cho ngôi nhà.

Gia chủ cần lưu ý không treo vật quá nặng hoặc che khuất quả và hoa bởi theo quan niệm dân gian, lộc phải “lộ” thì mới dễ sinh sôi, phát triển.

Một điều thường bị bỏ qua là việc chăm sóc cây quất trong những ngày đầu năm. Cây bị héo, rụng lá hoặc úa quả vào đúng dịp Tết được xem là không tốt về mặt phong thủy.

Vì vậy, gia chủ cần tưới nước vừa đủ, tránh để cây bị khô hoặc úng, đồng thời hạn chế đặt cây ở vị trí gió lùa mạnh hay luồng điều hòa lạnh thổi trực tiếp.

Việc giữ cho cây quất xanh tốt không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn góp phần duy trì sinh khí và cảm xúc tích cực cho các thành viên trong gia đình.