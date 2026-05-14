Quy định mới về đăng ký hộ tịch, khai sinh, khai tử

Văn phòng Chủ tịch nước chiều ngày 13/5 họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, trong đó có Luật Hộ tịch. So với luật hiện hành năm 2026, luật lần này có nhiều đổi mới căn bản về tư duy lập pháp, mô hình quản lý và phương thức tổ chức thực hiện. Điểm mới của luật đã chuyển từ phương thức “quản lý thụ động” sang “phục vụ chủ động”, với các quy định về đăng ký khai sinh, khai tử chủ động trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Theo đó, nhiều quy định mới đã được bổ sung như đăng ký hộ tịch đối với người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết ở nước ngoài đối với trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam. Quy định về giám sát việc giám hộ cũng được bổ sung, cùng với hoàn thiện quy định về thay đổi thông tin hộ tịch...