Ghi nhận của PV VietNamNet, trên nhiều trục đường lớn tại phường Nguyệt Viên, phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa), các điểm bán và cho thuê đào Tết đã hoạt động nhộn nhịp từ sáng đến tối.

Đáng chú ý, thay vì bỏ ra một số tiền lớn để mua những gốc đào cổ thụ, nhiều gia đình, doanh nghiệp, nhà hàng lựa chọn hình thức thuê đào chơi Tết rồi hoàn trả sau Rằm tháng Giêng.

Nhiều khách đến chọn và thuê những gốc đào cổ để chơi Tết. Ảnh: Lê Dương

Anh Doãn Văn Minh (SN 1985), chủ một vườn đào lâu năm tại phường Hạc Thành, kể rằng anh có hơn 15 năm gắn bó với nghề kinh doanh cây cảnh Tết. Trước đây, mỗi dịp cuối năm anh chủ yếu đưa đào từ các vùng trồng nổi tiếng về Thanh Hóa để bán. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, khi nhu cầu chơi đào độc, lạ tăng cao, anh bắt đầu chuyển hướng sang dịch vụ cho thuê đào cổ.

“Khách thuê đào ngày càng nhiều, nhất là những gốc đào cổ thụ, dáng đẹp, thân xù xì, tán rộng. Năm nay tôi dự kiến đưa về khoảng 500 cây để cho thuê. Từ mùng 5/12 âm lịch đến nay, tôi đã đưa về gần 100 gốc và có khoảng 20 khách đặt cọc”, anh Minh chia sẻ.

Những gốc đào cho thuê giá từ vài chục triệu đến 150 triệu đồng. Ảnh: Lê Dương

Anh Minh cho biết, những gốc đào như thế này có giá trên dưới 100 triệu đồng. Ảnh: Lê Dương

Khách hàng đã đặt thuê từ rất sớm. Ảnh: Lê Dương

Theo anh Minh, từ nay đến khoảng 23 tháng Chạp, lượng đào được vận chuyển về sẽ tăng mạnh, đồng thời số khách chốt thuê có thể chiếm trên 50% tổng số cây. Khách thuê chủ yếu là “khách ruột”, có người năm nào cũng chỉ thuê duy nhất một gốc quen thuộc.

Giá thuê dao động từ vài chục triệu đồng đến 150 triệu đồng/cây, tùy vào tuổi đời, dáng thế và độ hiếm.

Nhận định về thị trường năm nay, anh Minh cho biết do năm nhuận, hoa đào có xu hướng nở sớm. Trong khi đó, thời tiết không thật sự thuận lợi khiến số lượng nụ kém hơn năm trước. Dù vậy, các gốc đào cổ vẫn được nhiều khách săn đón bởi vẻ đẹp trầm mặc, sang trọng, phù hợp trưng bày tại không gian lớn.

Nhiều người tranh thủ thời gian đi xem cây từ rất sớm. Ảnh: Lê Dương

Đào năm nay ít nụ hơn năm trước. Ảnh: Lê Dương

Không chỉ cho thuê, anh Minh còn đưa về khoảng 500 gốc đào các loại để bán phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân. Ngoài vườn của anh, trên địa bàn phường Hạc Thành còn nhiều điểm khác cũng triển khai dịch vụ cho thuê đào, góp phần tạo nên thị trường cây cảnh Tết sôi động.