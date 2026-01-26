Nhu cầu giao hàng và di chuyển tăng vọt đặt ra thách thức lớn

Theo Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam, lượng hàng hóa cần vận chuyển có thể tăng tới 30% so với ngày thường, đặc biệt là các mặt hàng đặc trưng như bánh kẹo mứt, cây cảnh trưng Tết. Sự tăng trưởng này, kết hợp với nhu cầu di chuyển về quê cũng tăng 5%, khiến việc tìm kiếm phương tiện trở nên khó khăn và tốn thời gian. Đây cũng là thách thức lớn hơn đối với các đơn hàng giao gấp, cồng kềnh, liên tỉnh hoặc có nhiều điểm dừng, đòi hỏi đội xe đa dạng và kịp thời.

Lalamove đồng hành cùng chủ shop cho đơn giao hàng gấp đến mọi địa điểm nội thành và liên tỉnh. Ảnh: Lalamove

Lalamove - đơn vị uy tín cung cấp giải pháp giao hàng và di chuyển

Lalamove, nền tảng giao hàng và di chuyển 24/7, mang đến giải pháp đa dạng xe máy, bán tải, van, tải khi đặt chỉ từ 10 giây là có xe và hoạt động 24/7 kể cả dịp Lễ, Tết. Với giá cả minh bạch, rõ ràng và cước phí tiết kiệm, các chủ shop vừa đảm bảo tối ưu thời gian chốt đơn đồng thời giảm thiểu chi phí dịp Tết. Với các đơn hàng cồng kềnh từ 40-50kg, Lalamove còn cung cấp lựa chọn tiện lợi hơn cho chủ shop với xe máy kèm baga, còn có thể lựa chọn Túi Bảo Quản Lớn để đảm bảo hàng hóa an toàn, không hư hỏng.

Lalamove cung cấp dịch vụ di chuyển với chi phí hợp lý, dễ tiếp cận. Ảnh: Lalamove

Bên cạnh đó, dịch vụ đưa đón xe máy và xe ô tô của Lalamove cũng sẵn sàng đưa đón tận nơi tại địa bàn tỉnh thành như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội. Khi sử dụng Lalamove, người dùng luôn có ưu đãi cho mọi đơn đưa đón sân bay, bến xe, nhà ga, chợ hoa,... Lalamove còn có tính năng đặt xe 4 điểm dừng, đáp ứng được nỗi lo kẹt xe, gửi xe hay khó khăn tìm tài xế cho mỗi chuyến đi đến từng điểm khác nhau.

Ông Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam chia sẻ: "Tết Âm lịch luôn là thời điểm quan trọng, khi nhu cầu giao hàng và di chuyển tăng cao và chi phí cũng là một gánh nặng. Tại Lalamove, chúng tôi cung cấp đa dạng phương tiện và đáp ứng nhanh chóng chỉ trong 10 giây, đảm bảo mọi nhu cầu luôn được hoàn thành kịp thời với chi phí hợp lý. Đồng thời, đây cũng là dịp để các Đối tác tài xế kiếm thêm thu nhập, tăng khả năng đi đơn để có một dịp Tết đủ đầy, do đó, chúng tôi luôn có các chương trình, chính sách cho đối tác trong Tết này.”

Hiện tại, các bác tài và người dùng có thể kết nối Lalamove ngay tại:

https://www.lalamove.com/vi-vn/

Tết Bính Ngọ 2026: Nhiều ưu đãi độc quyền khi đặt giao hàng Lalamove

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, chủ shop, hộ kinh doanh đặt giao hàng Lalamove sẽ được cước phí tiết kiệm hơn dù mùa cao điểm. Khách hàng có thể thoải mái đặt đơn giao hàng nặng, cồng kềnh cùng nhiều dịch vụ bổ sung tiện lợi, nhằm tối ưu hóa chi phí cho cả đơn hàng nội thành và liên tỉnh.

Khi nhập mã LADONXUAN, khách hàng sẽ được tặng ngay 3 chuyến di chuyển, áp dụng đến hết tháng 2. Với ưu đãi độc quyền này, người dùng chỉ cần tải ứng dụng và sử dụng cho đơn di chuyển Lalamove đầu tiên, bao gồm cả xe máy và xe ô tô.

Với dịch vụ đa dạng từ xe máy, xe tay ga, ô tô 4 chỗ và 7 chỗ, Lalamove đáp ứng đa dạng nhu cầu đưa đón của người dùng. Ảnh: Lalamove

Ngoài ra, Lalamove còn tạo điều kiện cho Đối tác tài xế với chương trình “Chạy thử Lalamove” không tốn phí. Từ ngày 26/1, Đối tác tài xế đăng ký mới sẽ được miễn ký quỹ trong 20 ngày. Không chỉ vậy, Lalamove vẫn duy trì mức chiết khấu hấp dẫn cho các đơn hàng đường dài, các Đối tác tại một số tỉnh thành và mọi Đối tác tài xế đưa đón khách, nhằm hỗ trợ các bác tài tối ưu thu nhập.

Được thành lập tại Hong Kong vào năm 2013, Lalamove là nền tảng giao hàng theo yêu cầu, với sứ mệnh giao hàng nhanh chóng, đơn giản và chi phí phải chăng. Chỉ với 1 chạm, các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn có thể tiếp cận một đội xe giao hàng đa dạng, do những đối tác tài xế chuyên nghiệp đảm nhận. Với nền tảng công nghệ, Lalamove kết nối con người, phương tiện vận chuyển, hàng hoá và các tuyến đường để vận chuyển và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương tại 16 thị trường trên khắp Châu Á, Châu Mỹ Latinh và EMEA. Gia nhập thị trường Việt Nam từ 2017, Lalamove vẫn không ngừng phát triển và trở thành nền tảng giao hàng giúp mọi khách hàng có thể kết nối với Đối tác tài xế chỉ trong 10 giây.

Bích Đào