Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT – Công an TP.HCM cho biết, Phòng CSGT đang phối hợp cùng công an 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức để triển khai quyết liệt kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn nói riêng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán nói chung đến hết ngày 29/2.

CSGT bố trí thời gian, địa điểm hợp lý ở các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, các tuyến đường có các nhà hàng, quán ăn phục vụ rượu bia để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, để người dân có ý thức hơn, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Vào ban ngày, CSGT sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tuần tra, làm nhiệm vụ trên đường. Nếu phát hiện người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu bia thì xử lý theo quy định. Vào ban đêm, CSGT sẽ lập chốt để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Công an quận, huyện cùng cấp xã, phường sẽ phối hợp thành cụm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường của địa bàn, thậm chí là các hẻm nhỏ.