Điểm khác biệt tạo nên “thương hiệu” Cảnh vệ Việt Nam chính là sự kết hợp hài hòa giữa sự tinh nhuệ, sắc bén với phong cách “Thân thiện - Chu đáo - Trách nhiệm”.
Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cho biết Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế là một trong những đơn vị nghiệp vụ mũi nhọn, nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.
Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho khách quốc tế trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp cho biết việc tuyển chọn các sĩ quan tiếp cận được thực hiện rất khắt khe, từ ngoại hình, thể lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức đến năng lực ngoại ngữ, kiến thức đối ngoại… Bên cạnh đó, các sĩ quan cũng phải am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của các quốc gia và tâm lý, thói quen, sở thích của đối tượng cảnh vệ. Từ đó, họ vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Khác với sự lạnh lùng, cứng nhắc thường thấy ở nhiều lực lượng an ninh các nước, Đại tá Tiệp cho biết sĩ quan Cảnh vệ nước ta ngoài sự chuyên nghiệp, bản lĩnh còn mang đến sự lịch thiệp, tinh tế; vừa đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn vừa không cản trở hay làm ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng cảnh vệ. Chính điều này khiến các nguyên thủ, chính khách cảm thấy thoải mái, yên tâm và đặc biệt tin tưởng.
Đặc biệt, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho sự kiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ, lực lượng cũng luôn trăn trở làm sao để người dân được trọn vẹn hòa chung niềm vui trong những ngày hội lớn của đất nước. Chính điều này tạo nên cốt cách và là giá trị tinh thần cốt lõi, mang thương hiệu người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam.