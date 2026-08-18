Chiều 18/8, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân duyệt đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Hải

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Hải

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ...

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế.

Ảnh: Phạm Hải

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho

Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế. Ảnh: Phạm Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước đánh giá công tác cảnh vệ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đây là công tác bảo vệ đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ. Lực lượng Cảnh vệ công an nhân dân là lực lượng chuyên trách, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Bà Võ Thị Ánh Xuân cho hay, từ năm 2016 đến nay, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho gần 1.300 sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước và đón hơn 750 đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều nguyên thủ của các đối tác quan trọng của Việt Nam.

"Càng hiểu nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ, chúng ta càng xúc động bởi đằng sau những sự kiện thành công, những chuyến thăm cấp cao diễn ra an toàn, chu đáo là biết bao sự dày công rèn luyện, thực hành công phu của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh vệ không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động chính trị, đối ngoại mà còn góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh, chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển đất nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, an toàn và tin cậy với bạn bè quốc tế" - bà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: Phạm Hải

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung và Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế nói riêng tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành...

Bên cạnh đó là đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức, biện pháp công tác cảnh vệ theo hướng chủ động phòng ngừa, nhận diện, dự báo, quản lý, hóa giải nguy cơ "từ sớm, từ xa"; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ, từng bước làm chủ các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ hiện đại; dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác cảnh vệ; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế.