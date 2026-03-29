Những ngày cuối tháng 3, công trường rộn rã tiếng máy móc, công nhân tất bật thi công. Hàng dài các xe tải nối đuôi nhau ra vào mang đất đá đi khi tiến độ san lấp và đào đất được đẩy mạnh. Dự kiến, hạng mục đào lòng hồ được hoàn tất vào tháng 6/2026.

Trước đó, công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến khoảng 400 hộ dân và 6 tổ chức đã cơ bản hoàn thiện. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp của 288 hộ (khoảng 227.600m2) thuộc vị trí lòng hồ đã được bàn giao để phục vụ thi công.

Theo thiết kế, hồ điều hòa có chức năng điều tiết và trữ nước mưa cho khu vực. Cống hộp với chức năng điều tiết nước vào, ra sẽ được xây dựng. Bên cạnh đó là tuyến cống kết nối từ hồ ra sông Nhuệ. Hai máy bơm công suất lớn sẽ được lắp tại trạm bơm của hồ cùng hệ thống cửa điều tiết kết nối từ đường Nguyễn Văn Giáp về trạm bơm Đồng Bông để nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.