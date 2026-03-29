Hà Nội gấp rút triển khai thi công 7 hồ lớn chống ngập lụt khắp các phường, xã. Dự kiến, các đại công trình này sẽ hoàn thiện trước khi mùa mưa tới.
Hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, có diện tích mặt nước hơn 31ha (trên tổng diện tích dự án 36,76ha). Dự án có mức đầu tư khủng này được UBND TP Hà Nội phê duyệt là công trình cấp bách, trở thành "Chiến dịch 80 ngày đêm đưa công trình vào sử dụng và vận hành".
Hiện dự án được đẩy mạnh thi công với hàng trăm máy móc hạng nặng. Mục tiêu trọng tâm khi xây dựng hồ điều hòa Phú Đô là xóa bỏ "điểm đen" ngập sâu tại khu vực phía Tây Thủ đô, đảm bảo hạ tầng tiêu thoát nước đồng bộ trước diễn biến phức tạp của mùa mưa lũ.
Những ngày cuối tháng 3, công trường rộn rã tiếng máy móc, công nhân tất bật thi công. Hàng dài các xe tải nối đuôi nhau ra vào mang đất đá đi khi tiến độ san lấp và đào đất được đẩy mạnh. Dự kiến, hạng mục đào lòng hồ được hoàn tất vào tháng 6/2026.
Trước đó, công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến khoảng 400 hộ dân và 6 tổ chức đã cơ bản hoàn thiện. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp của 288 hộ (khoảng 227.600m2) thuộc vị trí lòng hồ đã được bàn giao để phục vụ thi công.
Theo thiết kế, hồ điều hòa có chức năng điều tiết và trữ nước mưa cho khu vực. Cống hộp với chức năng điều tiết nước vào, ra sẽ được xây dựng. Bên cạnh đó là tuyến cống kết nối từ hồ ra sông Nhuệ. Hai máy bơm công suất lớn sẽ được lắp tại trạm bơm của hồ cùng hệ thống cửa điều tiết kết nối từ đường Nguyễn Văn Giáp về trạm bơm Đồng Bông để nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.
Hồ đầu mối Mễ Trì - Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ) thời gian này cũng đang hoạt động nhộn nhịp. Dự án chống ngập này có mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, kỳ vọng góp phần giảm ngập úng cho khu vực phía Tây Thủ đô đồng thời tăng khả năng điều tiết và trữ nước cho khu vực. Tại điểm thi công những ngày này rầm rộ với hàm trăm máy xúc, xe tải, cần cẩu lớn... hoạt động. Hiện dự án đang trong giai đoạn san gạt mặt bằng và đào lòng hồ.
Hồ Mễ Trì - Đồng Bông 2 được chia làm 2 bên, ở giữa là một trục đường được lắp đặt hệ thống cống ngầm ngang để điều hòa mực nước. Việc xây dựng bao gồm cả hệ thống cống điều tiết kết nối với kênh Đồng Bông và trạm bơm Đồng Bông, giúp điều phối dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.
Dự kiến, hồ sẽ có diện tích khoảng 12ha, tổng chiều dài kè khoảng 1.950m. Công trình đang chạy nước rút khi đặt ra thời gian hoàn thành hồ chứa nước, hạng mục cống điều tiết… trước 30/4, hoàn thành tổng thể dự án vào 30/6/2025.
Xung quanh khu vực thi công được rào chắn cẩn thận, các đầu hướng rẽ vào đường Trung Thư (đường chạy giữa hai bên hồ) đều có chốt chặn, biển thông báo yêu cầu ô tô không di chuyển qua khu vực này để tránh ách tắc.
Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh) có tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, đang được khẩn trương triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa 2026. Công trình nằm cạnh đường vành đai 4, kênh thoát nước và các khu đô thị đông dân cư.
Hồ có diện tích 20ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng. Mực nước thiết kế 4m, bờ kè bao quanh dài 2,5km, cùng cống điều tiết 3x3m để kết nối kênh La Khê và cửa van phía hồ. Công trình không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà còn góp phần điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, tăng khả năng phòng, chống ngập trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
Tại công trường, công nhân cùng máy móc hạng nặng đang khẩn trương thi công; xe tải nối đuôi nhau ra vào vận chuyển đất đào ra ngoài. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hồ điều hòa theo quy hoạch, phát huy hiệu quả trạm bơm Yên Nghĩa, đồng thời giảm tải cho hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía Tây.
Hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 (xã An Khánh) nằm cách đó không xa, cũng đang trong giai đoạn đầu thi công. Hồ Yên Nghĩa 2 có diện tích khoảng 5ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cùng thời điểm với hồ Yên Nghĩa 1. Khi hoàn tất, hai hồ sẽ tạo thành cụm hồ điều hòa lớn ở phía tây Thủ đô, góp phần tăng khả năng chống ngập cho khu vực.
Hồ điều hòa Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc) là công trình được thực hiện theo lệnh khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng úng ngập tại các điểm nóng trong mùa mưa, đồng thời cải thiện cảnh quan môi trường đô thị khu vực phía Bắc thủ đô. Dự án có tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố với thiết kế dung tích khoảng 0,5 triệu m3.
Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ tạo thêm trục tiêu thoát nước thứ cấp, tăng khả năng thoát nước ra sông Nhuệ. Bên cạnh đó, công trình còn góp phần trực tiếp giảm nguy cơ úng ngập tại khu vực chợ Liên Mạc và tuyến đường trục Tây Thăng Long nằm ngay cạnh đó. Mục tiêu đề ra cho dự án này là hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 30/4/2026.
Các phần việc trọng tâm bao gồm thi công hệ thống kè bao quanh hồ với chiều dài 1.952m và đào lòng hồ với khối lượng khoảng 730.000m3 đất. Những hạng mục hoàn thiện cảnh quan như khóa đỉnh kè, mái kè, hệ thống lan can, đường dạo quanh hồ... Hiện, dự án ở giai đoạn đào lòng hồ, hạ trụ kè bờ...
Hồ điều hòa Chèm (phường Đông Ngạc) và hồ điều hòa Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát) là hai dự án cuối đang trong giai đoạn hoàn tất bàn giao mặt bằng và chuẩn bị thi công bước đầu. Theo quy hoạch, hồ Chèm có diện tích 9ha và hồ Liên Mạc 1 có diện tích 13ha. Xung quanh các hồ sẽ được bố trí hệ thống đường dạo, chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Bên cạnh chức năng kỹ thuật, các hồ điều hòa còn góp phần cải thiện vi khí hậu, tăng diện tích không gian xanh và cải thiện mĩ quan đô thị, qua đó tạo môi trường sống bền vững cho người dân khu vực.
Tổng kinh phí thi công, xây lắp và thiết bị cho hai hồ điều hòa ước tính khoảng 650 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành thi công hai dự án dự kiến trong vòng 10 tháng, kể từ ngày được bàn giao mặt bằng sạch để triển khai.
Điểm thi công hồ Chèm (phường Đông Ngạc).