Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh) là một trong những dự án trọng điểm tại khu vực phía Tây Hà Nội. Công trình nằm cạnh đường vành đai 4, kênh thoát nước và các khu đô thị đông dân cư.

Hồ có diện tích 20ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng. Mực nước thiết kế 4m, bờ kè bao quanh dài 2,5km, cùng cống điều tiết 3x3m để kết nối kênh La Khê và cửa van phía hồ.

Công trình không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà còn góp phần điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, tăng khả năng phòng, chống ngập trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Tại công trường, công nhân cùng máy móc hạng nặng đang khẩn trương thi công; xe tải nối đuôi nhau ra vào vận chuyển đất đào ra ngoài.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hồ điều hòa theo quy hoạch, phát huy hiệu quả trạm bơm Yên Nghĩa; đồng thời giảm tải cho hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía Tây.

Ngay gần đó, công trình hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 (xã An Khánh) cũng đang trong giai đoạn đầu thi công.

Hồ Yên Nghĩa 2 có diện tích khoảng 5ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cùng thời điểm với hồ Yên Nghĩa 1. Khi hoàn tất, hai hồ sẽ tạo thành cụm hồ điều hòa lớn ở phía tây Thủ đô, góp phần tăng khả năng chống ngập cho khu vực.

Vị trí hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2. Ảnh: Google Maps