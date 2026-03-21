Dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở dài 5,8km với tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng được xem là một hạng mục trọng điểm trong công tác chống ngập tại Hà Nội. Trong hình, dự án đang được thi công đoạn 1 tại điểm sông Tô Lịch giao QL1A tới đập Quang (dài khoảng 4km).

Người dân có thể thấy rõ đại công trường dọc hai bên bờ sông.

Nhiều đoạn sông được mở rộng dòng chảy, xử lý điểm nghẽn để tăng khả năng thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Công nhân Trần Văn Tâm cho biết đội ngũ nhân lực làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ. Giai đoạn này, đơn vị thi công đang đóng cọc ngầm để làm bờ kè hai bên bờ sông.

Một số người dân khi đi ngang qua khu vực này đã dừng lại xem các loại máy móc hạng nặng làm việc.

Công nhân cùng máy móc đang thi công kè bê tông nhằm ổn định bờ sông, ngăn sạt lở và tạo điều kiện duy trì dòng chảy thông suốt.

Nhiều điểm được cắm biển báo công trường hoặc rào kín để đảm bảo an toàn.