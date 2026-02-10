Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn đối với các thế hệ cán bộ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp mặt các đồng chí đại biểu tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác; nhấn mạnh, cuộc gặp càng ý nghĩa hơn khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp.

Tổng Bí thư khẳng định, trong thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, có sự đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Các đồng chí dự buổi gặp mặt không chỉ là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận quân sự, chính trị, mà còn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân và là người đảng viên, người công dân tốt ở nơi cư trú.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư chúc các đại biểu luôn mạnh khỏe, tiếp tục truyền "ngọn lửa cách mạng” cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư thông tin một số vấn đề cơ bản liên quan đến Đại hội XIV của Đảng; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; về vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, điểm nổi bật trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là tinh thần hành động đồng bộ, xuyên suốt, không đứt gãy, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan hoạch định chính sách đến đơn vị tổ chức thực hiện, từ cán bộ lãnh đạo đến đội ngũ thực thi công vụ, tất cả đều được đặt trong một chỉnh thể thống nhất. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Các mục tiêu chiến lược được lượng hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể; các khâu đột phá được gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu; tiến độ thực hiện được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tinh thần quyết liệt ấy đã tạo nên một khí thế mới trong toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Điều làm nên chiều sâu và sức thuyết phục của quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng chính là tinh thần làm thật, làm hiệu quả, thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, lấy kết quả phát triển bền vững làm tiêu chí đánh giá. Những điểm nghẽn kéo dài của thể chế, những vướng mắc trong tổ chức thực hiện, những tồn tại chậm được xử lý đều được nhìn nhận thẳng thắn, đặt ra lộ trình giải quyết cụ thể, gắn với trách nhiệm rõ ràng, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm.

Trong sự đan xen giữa thách thức và thời cơ, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đòi hỏi tư duy chiến lược sắc bén, hành động quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo, qua đó biến áp lực thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, tạo nền tảng vững chắc để đất nước tiến bước vững vàng trên con đường thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Yêu cầu đặt ra cho Việt Nam là phải kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. Cần nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế, tăng cường sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh dữ liệu. Đồng thời, phải tận dụng hiệu quả các xu thế mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức để tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Từ những chuyển biến mạnh mẽ và kết quả toàn quân đã đạt được trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, nhạy bén và quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa và bước đầu thực hiện có hiệu quả 2 kiên định (Kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị); 2 đẩy mạnh (Đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng); 2 ngăn ngừa (Ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân); 5 vững (Chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững).

Tổng Bí thư đề nghị toàn quân phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; tập trung xây dựng Quân đội tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại.

Tổng Bí thư yêu cầu phải quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa," "giữ nước từ khi nước chưa nguy"; phải nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Về vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các hội viên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, nhất là trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trách nhiệm của cựu chiến binh Việt Nam càng trở nên quan trọng và nặng nề hơn.

Cựu chiến binh, dù ở cương vị nào vẫn là những “chiến sỹ” trên mặt trận mới - mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Mỗi cựu chiến binh, bằng uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tiếp tục là lực lượng xung kích trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu; đóng góp xứng đáng vào việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Đối với đội ngũ tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, Đảng, Quân ủy Trung ương đặt niềm tin và kỳ vọng đặc biệt. Trách nhiệm của các đồng chí không chỉ dừng lại ở vai trò nêu gương, mà còn là việc tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng; góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với bản lĩnh chính trị được tôi luyện qua thử thách, cùng trí tuệ mẫn tiệp và bề dày kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Tổng Bí thư trân trọng đề nghị các đồng chí tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiến kế để xây dựng lực lượng vũ trang ta thực sự là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tổng Bí thư mong các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống anh hùng vẻ vang, với bản lĩnh và trí tuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam, toàn quân sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhân dịp đón chào năm mới, xuân mới, một lần nữa Tổng Bí thư chúc các đồng chí cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc.

