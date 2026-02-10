Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng và thành viên Ban chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Tỷ lệ phiếu tập trung cao phản ánh chất lượng công tác nhân sự

Nhìn lại quá trình chuẩn bị đại hội, Tổng Bí thư cho rằng càng thấy rõ ý nghĩa to lớn của thành công này, nhất là khi công tác chuẩn bị được triển khai trong một bối cảnh đặc biệt.

Tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ta phải chịu một mất mát vô cùng to lớn: sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác chuẩn bị Đại hội 14.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, thành công của Đại hội 14 là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đó là kết quả của một quá trình lao động trí tuệ bền bỉ, nghiêm túc, khoa học; của tinh thần trách nhiệm cao; của sự hy sinh thầm lặng, vượt qua áp lực lớn về thời gian, khối lượng công việc và yêu cầu rất cao về chất lượng.

Một trong những điểm mới quan trọng trong xây dựng văn kiện là việc tích hợp 3 báo cáo lớn kèm theo chương trình hành động thành một chỉnh thể thống nhất. Việc này không chỉ làm cho văn kiện cô đọng, mạch lạc hơn mà quan trọng hơn là thể hiện cách tiếp cận biện chứng, toàn diện và tính hành động cao. Chỉ trong thời gian ngắn, các tiểu ban đã rất nỗ lực phối hợp triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Về công tác nhân sự Đại hội 14, Tổng Bí thư nêu rõ công tác này được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, công tâm và đúng nguyên tắc, bám sát quy định của Đảng, kết hợp hài hòa giữa kế thừa và phát triển, giữa ổn định và đổi mới. Kết quả đại hội bầu cử một lần, bầu đủ theo đề án, với tỷ lệ phiếu tập trung cao đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng.

Cùng với đó, công tác tổ chức, phục vụ đại hội được triển khai chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ. Đó là những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, trí tuệ, dân chủ, đúng quy định để đại hội thành công tốt đẹp.

Ngay sau đại hội, công tác hoàn thiện văn kiện tiếp tục được triển khai rất tích cực, khẩn trương.

Tổng Bí thư chia sẻ ông cảm nhận rất rõ và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, cầu thị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tiểu ban.

Quá trình hoàn thiện văn kiện có tranh luận, có ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đáng quý: "Đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết, sẵn sàng lắng nghe, trao đổi thẳng thắn để đi đến đồng thuận cao nhất và chuẩn bị tốt nhất cho đại hội".

"Chúng ta đều hiểu rằng đằng sau những văn kiện được thông qua với sự thống nhất cao, đằng sau những quyết định quan trọng của đại hội là rất nhiều đêm trăn trở, rất nhiều cuộc họp kéo dài, rất nhiều lần cân nhắc từng câu, từng chữ, từng phương án và cả những áp lực mà không phải lúc nào cũng nói ra được" - Tổng Bí thư nhận định.

"Tôi biết, nhiều đồng chí trong các tiểu ban, Ban chỉ đạo và các tổ biên tập, tổ giúp việc đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết, công sức, thậm chí ảnh hưởng đến công việc gia đình, để hoàn thành công việc chung. Những nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng hiện diện trên diễn đàn nhưng đã kết tinh thành văn kiện, thành chủ trương, thành quyết sách lớn của Đảng, để Đại hội 14 thật sự trở thành đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển" - Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm.

Chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao hơn

Đại hội 14 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao hơn.

Tổng Bí thư lưu ý văn kiện đã có, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định nên vấn đề quyết định lúc này là biến tinh thần đại hội thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất trong đời sống đất nước.

Nêu các nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị yêu cầu trong quý 1 phải hoàn thành quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng, tại Hội nghị Trung ương 2 (cuối tháng 3) sẽ ban hành một số nghị quyết chuyên đề quan trọng.

Năm 2026, phải hoàn thành thể chế hóa, cụ thể hóa những nội dung mới, nội dung cốt lõi của văn kiện.

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị thành viên các tiểu ban và Ban chỉ đạo tham gia đóng góp vào 2 đề án tổng kết lớn của Đảng.

Một là đề án Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) để làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới.

Hai là đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhìn lại một cách toàn diện chặng đường Đảng lãnh đạo đất nước giành độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển, từ đó vạch ra đường lối phát triển đất nước cho 100 năm tiếp theo với tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tổng Bí thư lưu ý đây là những công việc rất lớn, rất khó, đòi hỏi trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị và chiều sâu về lý luận, thực tiễn. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 luôn trân trọng, lắng nghe và kỳ vọng vào sự tiếp tục đồng hành, đóng góp của các thành viên.