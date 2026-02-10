Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Cùng đi, có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư cũng thăm khu trưng bày một số hiện vật gắn liền với Bác Hồ trong thời gian Bác ở đây, thăm ao cá, vườn cây Bác Hồ...

Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: TTXVN

Thăm nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc nguyên Tổng Bí thư và gia đình mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và sự phát triển của đất nước.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật sau 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đại hội 14 của Đảng vừa diễn ra thành công rất tốt đẹp. Nguyên Tổng Bí thư nhấn mạnh việc thống nhất ý chí và hành động sẽ là nền tảng cốt lõi để đưa Nghị quyết Đại hội 14 vào thực tiễn, hiện thực hóa mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tới thăm gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thành kính thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Ngô Thị Mận, phu nhân cố Tổng Bí thư. Thường trực Ban Bí thư chúc gia đình, người thân của cố Tổng Bí thư một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, đạt nhiều thành tích trong công tác, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bà Ngô Thị Mận chúc Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các thành viên trong đoàn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.