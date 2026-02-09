Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, năm 2026 là năm đầu tiên bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ của đất nước, việc triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong 5 năm, 10 năm tới có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và đặt nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho gia đình chính sách, người có công. Ảnh: TTXVN

Trong tiến trình đó, TPHCM cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu, là nơi Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn; là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ thành phố quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các định hướng, chương trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030; cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư yêu cầu thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn; đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; từng bước hình thành các trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo có tầm khu vực và quốc tế...

Thành phố cũng cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý; chăm lo tốt đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết an lành, nghĩa tình.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao các phần quà Tết tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đến thăm và trao quà tết đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và gia đình; bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quý báu của cụ trong lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm và góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần của địa phương.

Dịp này, lãnh đạo TPHCM chỉ đạo địa phương hỗ trợ một căn hộ chung cư để nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thuận tiện sinh hoạt, an tâm tiếp tục thực hiện các đề tài mới, đồng thời hỗ trợ một bộ máy tính để ông có điều kiện làm việc, tiếp tục đóng góp trí tuệ cho thành phố.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu giá trị. Ở độ tuổi 20, ông đã có tác phẩm đầu tiên đăng báo và duy trì đều đặn công việc. Sau này, ông có nhiều tác phẩm nghiên cứu về địa danh mang hàm lượng tri thức cao như: Non nước Phú Yên, Non nước Khánh Hòa, Non nước Ninh Thuận, Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954), Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục...