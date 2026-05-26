Ngày 26/5, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Theo đại diện Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có gần 50.000 thí sinh tham gia dự thi. Đây là mùa tuyển sinh có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay và kỳ thi cũng được tổ chức sớm hơn các năm trước.

Với tính chất quan trọng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, để đảm bảo công bằng, khách quan, không để xảy ra sai sót, năm nay các quy trình tổ chức kỳ thi được thực hiện hết sức nghiêm ngặt.

Đề thi môn Ngữ văn tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An. Ảnh: T.T

Do số lượng thí sinh đông, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh được Sở GD-ĐT Nghệ An triển khai sớm, các phương án được triển khai kỹ càng.

Bên cạnh việc chỉ đạo các trường ôn tập tốt cho học sinh, Sở GD-ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh cùng các địa phương để đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự. Các khâu ra đề, vận chuyển và bảo quản đề thi đều được giám sát hết sức nghiêm ngặt.

Đại diện Sở GD-ĐT cho biết, kỳ thi năm nay có một số điểm mới trong điều hành kỳ thi. Theo đó, lần đầu tiên tỉnh Nghệ An đổi chủ tịch hội đồng thi, không phải là lãnh đạo của trường.

“Sau ngày thi thứ nhất, Sở cũng ghi nhận một số ý kiến của dư luận. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT khẳng định không có việc lộ, lọt đề thi bởi quy trình làm đề, tổ chức làm đề được diễn ra hết sức nghiêm ngặt, có sự giám sát của cơ quan công an”, đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định.