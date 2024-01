Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2024, đoàn công tác TP.HCM xuyên đêm kiểm tra, giám sát tại 2 chợ đầu mối lớn trên địa bàn thành phố.

Từ khuya 25/1 đến rạng sáng 26/1, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM - làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại 2 khu chợ đầu mối lớn trên địa bàn TP.HCM gồm chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn.

Đại diện 2 chợ đầu mối cho biết thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra nguồn gốc hàng hoá trước khi nhập chợ. Bên cạnh đó các chợ thường xuyên tiến hành lấy mẫu định kỳ, đột xuất để kiểm tra chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thuỷ hải sản, thịt heo, kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với rau củ quả…

Theo ghi nhận của VietNamNet, tại chợ đầu mối Hóc Môn lượng hàng phục vụ cho dịp Tết năm nay (từ 25 - 30/12 Âm lịch) dự kiến tăng khoảng 10% so với ngày bình thường, giá cả có tăng nhẹ và đảm bảo được lượng hàng hóa cung ứng cho người dân. Tuy nhiên vấn đề an toàn thực phẩm tại các điểm bán tự phát xung quanh chợ đầu mối lại chưa thể kiểm soát.

Đình Tuyến - Phước Sáng