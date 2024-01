Tối 21/1, Công an TP.HCM cho biết, Công an Quận 12 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ liên tỉnh quy mô lớn, hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Tấn Hòa (tên gọi khác “Bi Thái Tử”, sinh năm 1989; ngụ tỉnh Bình Dương).

Trước đó, 18 giờ ngày 9/1/2024, Đội Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Trần Tấn Hòa tại chỉ số 112, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, qua đó phát hiện bên trong thùng hàng Hòa chở trên xe có 15 bịch pháo hình trái banh, 2 dàn pháo hoa loại 49 viên, tất cả đều không rõ nguồn gốc.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa, Công an quận 12 thu giữ 10 bịch pháo hình trái banh, 9 dàn pháo hoa loại 49 viên.

Tại cơ quan Công an, Hòa khai do cần tiền tiêu xài nên mua pháo nổ với số lượng lớn, sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng tiền chênh lệch.

Mở rộng điều tra, ngày 11/1/2024, tại khu vực thuộc đường Vĩnh Phú 30, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công an Quận 12 kiểm tra 2 xe ôtô, phát hiện 10 thùng carton chứa 100 pháo giàn và 104 gói chứa pháo hình dạng trái banh, tổng trọng lượng gần 350 kg pháo nổ và 1 vật có hình dạng súng bằng kim loại; đồng thời đưa các đối tượng Lê Viết Nhật Minh, Trần Xuân Giang, Trần Thái Thanh Phương về trụ sở làm việc.

Ngày 16/1/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Trần Tấn Hòa, Trần Xuân Giang, Lê Viết Nhật Minh, Trần Thái Thanh Phương về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Đình Tuyến