Tối 20/1, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cùng các đơn vị chức năng ghi nhận kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách.

21 giờ 15 ngày 20/1, anh L.V.T (34 tuổi) có biểu hiện chạy xe máy loạng choạng đến chốt thì bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi được CSGT yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn, anh T nhiều lần giả vờ ngậm ống nhưng không thổi. Sau nhiều lần tổ công tác thuyết phục, anh T thổi vào máy thì kết quả nồng độ cồn của anh này là 0,644 mg/l khí thở.

Lúc đầu, anh T xin được tổ công tác bỏ qua, nhưng sau khi nghe giải thích và báo mức phạt thì anh này bắt đầu thay đổi thái độ. Lời nói của anh T trước sau không thống nhất, anh này liên tục vung tay, lớn tiếng nói không chấp hành làm việc, không ký biên bản.

CSGT giải thích quy trình phối hợp làm việc, kiểm soát chặt chẽ để hạn chế lọt người vi phạm, thì anh này tiếp tục lớn tiếng. Sau gần 1 giờ đôi co tại chốt kiểm tra, anh T tiếp tục thay đổi thái độ, từ cáu gắt sang nhỏ nhẹ, xin lỗi và xin bỏ qua.

22 giờ, CSGT niêm phong xe vi phạm, đưa về trụ sở. Lúc này, sau khi nhỏ nhẹ, xin lại xe bất thành thì anh T nạt nộ và loạng choạng bước ra đường. Nhận thấy anh T quá say, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và ảnh hưởng người dân khu vực, Công an phường Linh Tây đã đưa anh này về trụ sở công an phường để tiếp tục làm việc.

Sau hơn 2 giờ lập chốt, tổ công tác kiểm tra khoảng 100 phương tiện (cả ô tô và xe máy), phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

