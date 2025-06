Còn ít ngày nữa Bình Dương sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 năm 2025. Dự kiến nhiều trường sẽ có điểm chuẩn rất cao như Trường THPT Trịnh Hoài Đức và Trường THPT Dĩ An.

Năm ngoái Trường THPT Trịnh Hoài Đức (Thuận An) và Trường THPT Dĩ An (Dĩ An) có điểm chuẩn cao nhất. Cụ thể, đối với Trường THPT Trịnh Hoài Đức, điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 23,65; nguyện vọng 2 là 24 điểm và không có môn nào dưới 4 điểm.

Điểm trúng tuyển của Trường THPT Dĩ An nguyện vọng 1 là 23,30 và nguyện vọng 2 là 23,50. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Dĩ An nếu có tổng điểm từ 26,80 trở lên và không có môn thi nào dưới 4 thì trúng tuyển vào 2 lớp chất lượng cao của trường.

Ngoài ra, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Dĩ An) cũng có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 20,2 và nguyện vọng 2 là 20,35.

Dự kiến năm nay ba Trường THPT Trịnh Hoài Đức, THPT Dĩ An, THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn sẽ có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Bình Dương.

Ngoài ra, ở Bình Dương có một số trường có điểm chuẩn khá thấp, như Trường THPT Tân Bình ở huyện Bắc Tân Uyên và THPT Phước Hòa ở huyện Phú Giáo, đều có điểm chuẩn dưới 11 điểm.

Dự kiến năm nay, hai trường này cũng sẽ nằm trong nhóm có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất.

Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 Bình Dương năm 2024:

Năm nay 2025, Bình Dương có gần 20.000 thí sinh thi lớp 10. Sở GD-ĐT tổ chức 47 Hội đồng thi đặt tại các trường THPT và THCS trên địa bàn tỉnh với khoảng 900 phòng thi.

Thí sinh làm bài thi 3 môn gồm Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán. Trong đó môn Ngữ văn và Toán làm bài trong 120 phút. Môn tiếng Anh có thời gian làm bài 60 phút.

Thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương ngoài việc dự thi 3 môn bắt buộc như trên còn thi thêm môn chuyên.

Điểm xét tuyển là điểm các môn thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, được tính hệ số 1 (không nhân hệ số).