Không khí tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó những ngày tháng 5/2026 ghi nhận dòng người liên tục di chuyển về các điểm di tích. Giữa không gian núi Các Mác và dòng suối Lê-nin, giọng của thuyết minh viên Đoàn Mai Hiên vang vọng:

"Non xa xa, nước xa xa

Nào phải thênh thang mới gọi là

Đây suối Lê-nin, kia núi Mác

Hai tay xây dựng một sơn hà..."

Đứng bên bờ suối, chị Hiên cung cấp thông tin cho đoàn khách: "Pác Bó theo tiếng địa phương là “miệng nguồn”. Dòng nước này chảy từ lòng núi ra, quanh năm trong mát. Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt chân về nước, kết thúc chặng đường 30 năm bôn ba. Việc chọn Cao Bằng làm căn cứ xuất phát từ sự tính toán kỹ lưỡng về thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Năm 1940, phát xít Đức tấn công Pháp, Người nhận định đây là cơ hội ngàn năm có một và khẳng định phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ. Về địa lợi, Cao Bằng là vùng phên giậu hiểm trở, dễ thủ khó công, lại kề sát biên giới giúp duy trì mạch liên lạc quốc tế. Về nhân hòa, nơi đây phong trào quần chúng đã phát triển tốt từ trước, người dân một lòng kiên trung, sẵn sàng che chở cho cách mạng".