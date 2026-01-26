Chiều 26/1, trao đổi với PV VietNamNet, bà Hoàng Thị Hiếu – Chủ tịch UBND xã Quảng Uyên cho biết, nước đã rút gần hết tại khu vực thuộc thôn Lũng Phầy bị ngập suốt 4 tháng qua.

Nước đã cơ bản rút hết tại khu vực bị ngập. Ảnh: Cao Bằng Hóng

Theo bà Hoàng Thị Hiếu, dự kiến hết hôm nay hoặc ngày mai nước sẽ rút hoàn toàn. Khi đó, chính quyền địa phương sẽ tiến hành đánh giá mức độ an toàn của các ngôi nhà trong khu vực.

Sau khi kiểm tra, địa phương sẽ tổ chức vệ sinh môi trường, khử trùng và từng bước đưa người dân trở về sinh sống.

Với những hộ đủ điều kiện trở về, chính quyền sẽ hướng dẫn cải tạo, sửa chữa nhà cửa, đồng thời đề xuất phương án hỗ trợ lên cấp trên.

Trước đó, do ảnh hưởng của hai cơn bão số 10 và 11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị ngập sâu, trong đó thôn Lũng Phầy rơi vào tình trạng cô lập trong thời gian dài.

Tháng 12/2025, một số ngôi nhà vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: Cao Bằng Hóng

Theo người dân, nước bắt đầu dâng từ ngày 30/9, nhanh chóng nhấn chìm cây cối, ruộng vườn và nhà cửa; có nơi mực nước dâng gần sát mái.

Đến ngày 21/12, Chủ tịch UBND xã Quảng Uyên cho biết trên địa bàn xã vẫn còn nhà của 7 hộ dân ở thôn Lũng Phầy bị ngập sâu trong nước. UBND xã đã bố trí tạm thời 7 hộ dân với 24 nhân khẩu ở nhà công vụ giáo viên để đảm bảo an toàn.