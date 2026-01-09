Ứng dụng công nghệ số tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Công nghệ số đang được ứng dụng mạnh mẽ tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý xuất/nhập cảnh, điển hình là hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động.