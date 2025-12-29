An Giang là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, thành, địa phương có thêm nhiều điều kiện thuận lợi và dư địa để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn và bền vững.

Với thế mạnh về lúa gạo, thủy sản, rau màu và cây ăn trái, nông nghiệp An Giang giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực và cung ứng nông sản cho thị trường.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, phân tích và dự báo thị trường nông sản trở thành yêu cầu cấp thiết.

Tuy nhiên, trong thời gian dài, hoạt động sản xuất vẫn thường xuyên đối mặt với tình trạng “được mùa, mất giá”, phụ thuộc nhiều vào thương lái, trong khi thông tin thị trường còn thiếu đầy đủ, kịp thời. Trước thực tế đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, phân tích và dự báo thị trường nông sản trở thành yêu cầu cấp thiết, nhằm điều tiết sản xuất theo nhu cầu, hạn chế tình trạng cung vượt cầu.

Những năm qua, tỉnh An Giang đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nâng cao năng lực dự báo thị trường nông sản. Đây được xác định là giải pháp then chốt giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giảm thiểu rủi ro và gia tăng giá trị nông sản.

Năm 2021, tỉnh An Giang công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị các ngành hàng chủ lực giai đoạn 2021–2025. Trong đó, giải pháp ứng dụng công nghệ dữ liệu phục vụ dự báo thị trường nông sản được xác định là một nội dung trọng tâm.

Cụ thể, trong 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu, phát triển hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu, dự báo thị trường nông sản, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho các chủ thể tham gia chuỗi giá trị như hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, hình thành nguồn thông tin đáng tin cậy phục vụ quá trình ra quyết định, từng bước nâng cấp chuỗi giá trị nông sản chủ lực theo hướng hiện đại, bền vững.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã từng bước triển khai các nền tảng số phục vụ ngành nông nghiệp, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về sản xuất, diện tích gieo trồng, sản lượng, mùa vụ và giá cả nông sản. Việc tích hợp dữ liệu từ các địa phương, chợ đầu mối, doanh nghiệp thu mua và các sàn thương mại điện tử giúp cơ quan chuyên môn theo dõi, phân tích và dự báo xu hướng thị trường theo thời gian thực.

Song song với đó, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như bản đồ số (GIS), dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần nâng cao độ chính xác của công tác dự báo. Các mô hình phân tích cho phép đánh giá tác động của thời tiết, dịch bệnh, cũng như biến động cung – cầu trong nước và quốc tế đến giá nông sản, từ đó đưa ra các cảnh báo sớm cho người sản xuất.

Một điểm nổi bật là An Giang chú trọng đưa thông tin thị trường đến gần hơn với người nông dân thông qua các kênh số như cổng thông tin điện tử, ứng dụng di động, mạng xã hội và hệ thống tin nhắn. Thông tin về giá cả, nhu cầu thu mua, tiêu chuẩn chất lượng và khuyến cáo sản xuất được cập nhật thường xuyên, giúp nông dân chủ động điều chỉnh kế hoạch gieo trồng, thu hoạch phù hợp với tín hiệu thị trường.

Đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, các công cụ phân tích thị trường hỗ trợ xây dựng chiến lược liên kết chuỗi, ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định, từng bước chuyển sang mô hình sản xuất theo đơn đặt hàng, qua đó giảm rủi ro, tăng tính minh bạch và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản An Giang.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo thị trường nông sản được triển khai đồng bộ với tiến trình chuyển đổi số nông nghiệp của tỉnh. An Giang khuyến khích hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất tiên tiến, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (ISO, G.A.P…), tiêu chuẩn trong nước và quốc tế (VietGAP, GlobalGAP, ASC…), mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, tỉnh tổng hợp nhu cầu đầu tư từ hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp để hướng dẫn tiếp cận các chính sách hiện hành, cũng như đề xuất bổ sung các cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Cùng với đó, An Giang tập trung ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và chế biến, hướng tới hiện đại hóa toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Các mô hình sản xuất thông minh, cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ số từng bước được mở rộng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất. Lĩnh vực chế biến nông sản được chú trọng đầu tư dây chuyền hiện đại, bảo quản sau thu hoạch và truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm chủ lực.

Việc đầu tư, ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực như lúa gạo, thủy sản, rau màu. Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa nền hành chính và các lĩnh vực kinh tế - xã hội được phát triển đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong thời gian tới, An Giang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và người dân trong khai thác, sử dụng thông tin thị trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo thị trường nông sản không chỉ góp phần giải quyết bài toán đầu ra trước mắt, mà còn hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập sâu rộng vào thị trường trong nước và quốc tế.