Xây dựng nền móng cho giai đoạn bứt phá

Phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá: Bưu điện Việt Nam đã có nhiều thay đổi quan trọng, cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những chuyển đổi mang tính chiến lược cả về nhận thức và cách làm.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post, xác định 2025 là năm quyết tâm củng cố nội lực, xây dựng nền móng phát triển mới để chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá, toàn hệ thống của Tổng Công ty đã nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, phát huy triệt để các cơ hội tăng trưởng và bảo đảm hiệu quả chung, tiếp tục gia tăng thu nhập cho lực lượng lao động trực tiếp.

Theo thống kê, so với giai đoạn 2023 - 2024, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 đều tăng trưởng. Doanh thu năm 2025 tăng trưởng 2 con số so với thực hiện năm 2024. Thu nhập bình quân người lao động tăng 15,9% so với thực hiện năm 2024. Chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát cũng tăng trưởng đáng kể. Vietnam Post đang từng bước hướng đến mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 của quá trình chuyển đổi số toàn diện vào năm 2026, nhanh hơn 18 tháng so với kế hoạch đề ra ban đầu.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Nguyễn Trường Giang cho biết, Tổng công ty đã xác định 2025 là năm quyết tâm củng cố nội lực, xây dựng nền móng phát triển mới cho giai đoạn bứt phá.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cũng khẳng định năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Bưu điện Việt Nam trong đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Trọng tâm của quá trình đổi mới là tái cấu trúc tổ chức theo hướng tách bạch rõ trục kinh doanh và trục vận hành, phẳng hóa mạng lưới, giảm cấp trung gian, tinh gọn bộ máy. Nhờ đó, tỷ lệ lao động gián tiếp giảm từ 17% xuống còn 10%, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và năng suất lao động toàn hệ thống.

Với các giải pháp đồng bộ và sự đồng lòng của toàn hệ thống, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 của Vietnam Post đều tăng so với năm ngoái. Tổng doanh thu Công ty mẹ tăng 11%, năng suất lao động tăng 11,7%. Các dịch vụ mang lại hiệu quả cao, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào khẳng định: Cùng với kết quả kinh doanh, phương thức điều hành của Bưu điện Việt Nam cũng đã có bước chuyển quan trọng khi từng bước chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu.

“Cùng với kết quả kinh doanh, phương thức điều hành của Bưu điện Việt Nam cũng đã có bước chuyển quan trọng khi từng bước chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu, tăng cường giám sát và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành thông qua các hệ thống Dashboard, hướng tới mô hình quản trị hiện đại, minh bạch”, ông Chu Quang Hào thông tin.

6 trụ cột xuyên suốt cho giai đoạn phát triển mới

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực bưu chính - logistics, dựa trên các chiến lược mũi nhọn như: AI và Big Data; kinh tế không gian tầm thấp; tài chính số và bảo hiểm phi nhân thọ; logistics; phân phối hàng tiêu dùng nhanh và nông sản...

Để triển khai các chiến lược này, Tổng công ty sẽ tập trung 6 nhóm giải pháp với 19 nhiệm vụ trọng tâm, xoay quanh các lĩnh vực then chốt như bưu chính chuyển phát - logistics, tài chính số, cơ chế bán hàng, mô hình “Giám đốc Bưu điện xã thực chiến”, ứng dụng CNTT và điều hành thông minh, củng cố hạ tầng, tối ưu vận hành, đổi mới quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Trao đổi với cán bộ, công nhân viên Vietnam Post trên toàn mạng lưới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của con người trong kỷ nguyên số, song ông cũng chỉ rõ trí tuệ nhân tạo - AI và công nghệ số sẽ hỗ trợ, bù đắp về tri thức, kỹ thuật và ra quyết định cho tuyến cơ sở, để người Bưu điện tập trung phát huy những giá trị mà máy móc không thể thay thế như trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và sự tận tâm với khách hàng.

Người đứng đầu ngành KH&CN cũng đặc biệt lưu ý việc củng cố kỷ cương, nhất là kỷ cương thực thi, coi đây là sức mạnh nền tảng đã làm nên người Bưu điện qua nhiều thập kỷ. Theo đó, các quyết định phải được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ trên xuống dưới.

Định hướng cho giai đoạn phát triển mới của Vietnam Post, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh 6 trụ cột xuyên suốt mà Tổng công ty cần kiên định theo đuổi, đó là: Năng suất, chất lượng, công nghệ, động lực, kỷ cương và tinh gọn. Trong đó, bưu chính cần được nhìn nhận ở tầm cao hơn, trở thành hạ tầng logistics quốc gia trên nền tảng số, là “đường cao tốc vật chất và logistics” của nền kinh tế số, kết nối sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, thương mại điện tử và dịch vụ công.

Một trong những nhiệm vụ Vietnam Post được yêu cầu tập trung giai đoạn tới là hiện đại hóa mạnh mẽ mạng lưới, hạ tầng và công nghệ, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, hệ thống kho bãi thông minh...

Lưu ý một số nhiệm vụ lớn cần tập trung thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ: Bưu điện Việt Nam cần hoàn thiện chiến lược phát triển theo hướng hạ tầng logistics và bưu chính số quốc gia với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể. Trong đó, xác định rõ đâu là dịch vụ cốt lõi, đâu là không gian phát triển mới, đâu là năng lực công nghệ cần đầu tư trọng tâm.

Cùng với đó, cần tiếp tục hiện đại hóa mạnh mẽ mạng lưới, hạ tầng và công nghệ, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, hệ thống kho bãi thông minh, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các đối tác lớn trong thương mại điện tử, vận tải, tài chính, dịch vụ công; nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình, nâng cao uy tín thương hiệu; quan tâm hơn nữa đến con người, đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động; tiếp tục đảm bảo vai trò an sinh xã hội phục vụ người dân, đặc biệt là đồng bào vùng khó khăn, người yếu thế nhưng theo cách hiện đại hơn, hiệu quả và thông minh hơn.

“Bưu điện Việt Nam có truyền thống lâu đời, có mạng lưới rộng khắp, có đội ngũ giàu kinh nghiệm, có uy tín xã hội lớn. Nếu chúng ta nắm bắt đúng xu thế, định vị đúng vai trò, đi đúng hướng, tôi tin rằng Bưu điện Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp bưu chính hàng đầu trong nước mà còn có thể trở thành một tập đoàn logistics và bưu chính số mạnh trong khu vực và thế giới”, Bộ trưởng tin tưởng.