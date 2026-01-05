Tại Quảng Ninh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ( Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã và đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT và KHCN trong nông nghiệp, tập trung vào quản lý dữ liệu trồng trọt trên phần mềm chuyên dụng, phát triển nông nghiệp thông minh (nhà màng, tưới tự động, cảm biến), nông nghiệp hữu cơ, và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao chất lượng, năng suất, và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu nông nghiệp sinh thái, hiện đại. 