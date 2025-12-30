Công nghệ, AI giúp nâng cao năng suất và hiệu quả trong ngành nông nghiệp

Trong tiến trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, TPHCM cùng nhiều tỉnh, thành phía Nam đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), IoT và công nghệ số vào các khâu sản xuất nông nghiệp.