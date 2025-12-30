Việc đưa công nghệ cao vào đồng ruộng không chỉ giúp nông dân tối ưu chi phí, nâng cao năng suất, mà còn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị nông sản.